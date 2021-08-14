خالد الغندور يفتح "الملف الأسود" لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

هاجم الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك سياسية هشام حطب في إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وقال الغندور، خلال برنامجه على قناة الزمالك: “ سأعرض لكم الملف الاسود لهشام حطب، حيث أن صديقي وليد عطا وهو شاب طموح وناجح وكسب وليد عطا اجتهد ووفاز بريئس اتحاد العاب القوي واصبح ايهاب عبدالرحمن في وجوده بطل عالم”.

وواصل: “لكن وليد عطا شخصية صريحة ومش على هواء هشام حطب لأن القصة مش قصة نجاح لكن هل انت معانا أم علينا”.

وأضاف: “هناك ثمانية أو تسعة اتحادات فازت بالتزكية. وأوضح الغندور، أن هناك بعض الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية وجهت الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات لمدة أربع سنوات مقبلة”.

وتابع: “اتحادات الجودو والفروسية والسباحة والسلة والثلاثي الحديث وتنس الطاولة وألعاب القوى والغوص والإنقاذ والسلاح والدراجات والكاراتيه الدعوة إلى جمعية عمومية خلال شهر أغسطس الجاري، وشهر سبتمبر المقبل، على أن تقوم الجمعية العمومية باختيار مجلس جديد. وستعقد الجمعيات العمومية للاتحادات من خلال الفترة من ١٥ أغسطس، واتحادات أخرى خلال سبتمبر”.

وأبدى الغندور اندهاشه من فوز بعض رؤساء الاتحادات بالتزكية، من بينهم ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة ومجدي أبوفريخة رئيسًا لاتحاد السلة بالتزكية، وهشام حطب رئيس اتحاد الفروسية بالتزكية، ووجيه عزام رئيسًا لاتحاد الدراجات بالتزكية وعبد المنعم الحسيني رئيسًا لاتحاد السلاح بالتزكية واللواء أحمد ناصر رئيسا لاتحاد الثلاثي الحديث بالتزكية.