هالة فاخر ومحمد محمود يرثيان سمير غانم.. فيديو

قالت الفنانة هالة فاخر، الفنان الراحل سمير غانم أنه كان إنسان بمعنى الكلمة، مؤكدة أنه تأثرت برحيله بشكل كبير، مؤكدة أنه كان دائما يبرز موهبة من يشارك معه بأي عمل.

كما أكد الفنان محمد محمود أنه عمل في معظم مسرحيات الفنان الراحل سمير غانم مشيرا إلى أنه انسان خير وجدع جدا .

النجاح في تصوير المشاهد بـ 9 أيام

وأضافت الفنانة هالة هاخر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياه”، انها نجحت في تصوير مشاهدها الأولى بمسلسل “نجيب زاهي زركش” خلال 9 أيام، مؤكدا أن المخرج شادي الفخراني مهذب ومنضبط في عمله.

وتابعت الفنانة هالة فاخر، أنه لى الشرف العمل مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والمشاركة في هذا العمل.