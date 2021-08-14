تعرضت للتحرش اللفظي.. فرح الزاهد تكشف عن أصعب مشاهدها بالطاووس.. وتفاصيل المسلسل.. فيديو

قالت الفنانة فرح الزاهد، إن مشهد موت زوجها في مسلسل الطاووس كان من أصعب المشاهد التي أدتها، مؤكدا أنها شعرت بالحزن الشديد نتيجة فقدان زوجها بشهر العسل.

وأضافت فرح الزاهد، خلال لقاء لها ببرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياه"، هذا الموقف حقيقي في حياتها وليس مجرد تمثيل.

وتابعت فرح الزاهد، أن إن مسلسل الطاووس تناول قضية تعاني منها المرأة المصرية والعربية، حيث تتعرض الفتيات للتحرش يوميا ، مؤكدة أن الدور يناقش قضية اجتماعية عانت منها المرأة بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة.

تعرضت للتحرش اللفظي

وأشارت الزاهد إلى أنها بالفعل تعرضت للتحرش اللفظي ، مؤكدا أن هذا الموقف دفعها إلى المشاجرة مع شاب بشكل عنيف.

وأكدت الفنانة فرح الزاهد أنها لم ترغب في دخول عالم الفن منذ الصغر، ولكنها الن بعد دخولها الفن أصبحت تفضل الأعمال الدرامية عن الكوميدية وتتمنى العمل مع يوسف الشريف، وكريم فهمي، وأحمد عز.