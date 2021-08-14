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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي.. والقنوات الناقلة

صدى البلد

يلتقي الأهلي وإنبي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الأهلي we السلام. 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالها الفوز في 19 لقاء وتعادل في 8 وهُزم في مباراتين.

الاهلى المصري يخوض لقاء هام ومرتقب امام ابني السبت المقبل عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت على قناتها الأولى أون سبورت 1 .

جدول مباريات الاهلى في الدورى

- الأهلي وإنبي، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش، التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري، التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة، أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان، أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

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