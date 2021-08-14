من ممثلات لمطربات.. خلافات محمد سامى مع الفنانات مسلسل متعدد الأجزاء وإيمى سالم اخرهم

أخرهم إيمى سالم واولهم شيرين عبد الوهاب

من جديد عاد أسم المخرج محمد سامى يتصدر بسبب ان نشرت الفنانة إسمى سالم منشوؤ عبر صفحتها على موقع فيسبوك كشف فيه إحراج المخرج الشهير لها خلال حضورهما فرح الفنانة نيللى كريم الذى أقيم فى الساحة الشمالى يوم الاربعاء الماضى .

وبذلك تكون إيمى سالم احدث الفنانات المنضمات الى مسلسل خلافات المخرج محمد سامى مع الممثلات الذى يبدو انه أصبح متعدد الاجزاء.

إيمى سالم :

الأزمة بدات حين نشرت الفنانة إيمي سالم عبر حسابها على موقع فيسبوك، منشورا مطولا حول موقف محرج تعرضت له في فرح الفنانة نيللي كريم أمس، من المخرج محمد سامي.

وانتقدت إيمي سالم المخرج محمد سامي بشدة بعدما تجاهلها ووجه لها السباب في حفل زفاف نيللي كريم بحسب وصفها في منشورها.



وقالت إيمي سالم:" في حاجة سيئة حصلت وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ لكن قررت أكتبها.. ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا..هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم.. طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي امبارح لأني كنت عايزه الفرح ميتعكرش صفوه وجماله..كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي لازم يكون إنسان كبير كمان..بس يمكن امبارح موقف أكدلي المقولة دي".

واستطردت إيمي سالم:" طبعا كلنا شفنا مسلسل " نسل الأغراب " في رمضان المسلسل اللي انتقده حوالي ال ٣٠٠ مليون عربي.. اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان وشفنا فيه إهدار المال يشكل مرعب في مقابل عمل فني ركيك وضعيف للغاية .. الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدا " السقا " " وكرارة" حتى الابطال الثانين ادوارهم انهارت عشان المدام تتلمع.. لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل و دي اول مرة تحصل في تاريخ الدراما للمخرج".

وأوضحت:" طيب ايه بقى القصة.. القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل.. فكتبت تعليق على " بوست " كتبه الصديق " أيمن سليم " السينارست وكان تعليق منتقد للمسلسل.. والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أداؤه وتحسين إنتاجه.. لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف.. أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات وبزوج أخته اللي اللي اعرفه قبل ما حتى اجي اعيش في مصر.. امبارح وأنا بتحرك في الفرح لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر.. فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة فلقيتني بنية صافية بقوله هتسلم علي ولا مش عايز؟".

وأشارت إيمي سالم إلى رد فعل محمد سامي قائلة:" فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني.. أنا سكت بس لحسابات لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى الشوارعية و السوقيه ده وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة.. لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج شخص لا يعرف معنى الفن ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق ولا يعرف ما معنى احترام المرأة حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي.. شكرا يا أستاذ محمد على أخلاقك اللي فعلا شبهك".

نسرين أمين :

نسرين آمين واحدة من الفنانات اللاتى دخلن فى خلاف مع محمد سامى والذى بدأ حين شاركت فى بطولة مسلسل الاسطورة ،الذى إخرجه محمد سامى وقام ببطولته محمد رمضان



وكان الخلاف بين محمد سامى ونسرين أمين قد ظهر على السطح حين خرجت الاخيرة عبر صفحتها على موقع فيسبوك وكشفت عن عن رضائها عن دورها فى مسلسل الاسطورة ، مما جعل المخرج الشهير يؤكد انها لم تكن ملتزمة بمواعيد التصوير أو حفظ مشاهدها .

وأضافت أمين،فى حوار تليفزيونى قائلة :"محمد سامي هو اللي كبر مي عمر علينا، وكلنا كنا مثل بعضنا بمعنى في نفس المستوى، وهذا سبب نقدي لمحمد سامي وزوجته مي عمر".

ووجهت الفنانة، حديثها للمخرج محمد سامي، قائلة إنه :"ازاي تجيب واحدة محدش يعرفه وتطلعها على نجوم تانية افضل منها، وهذا أمر لا يصح تماما".

ياسمين صبرى :

فى العمل ذاته دخل المخرج محمد سامى فى خلاف مع الفنانة ياسمين صبرى ، التى اكدت إيضاً ان دورها فى العمل تم التعديل فيه لصالح زوجة المخرج ، ولكن الاخير خرج ونفى هذا الأمر .

غادة عبد الرازق :

كانت المشكلة الكبرى بين المخرج محمد سامى والفنانة غادة عبد الرازق خلال تعاونهما فى مسلسل “ حكاية حياة ” ، ووصل الأمر الى أقسام الشرطة ، وكشف الاول ان تعرض للظلم منها ، بينما خرجت الأخيرة وردت بعد صمت سنوات ، وأكدت ان محمد سامى هو من أخطا فى حقها .

مريم صالح :

الفنانة مريم سعيد صالح قدمت دور غجرية في مسلسل نسل الأغراب ، وكان لها حضور مميز و مختلف، إلا أنها بدون سابق إنذار فتحت النار على محمد سامي وكشفت عن تفاصيل وقعت بينهما أثناء تصوير المسلسل، حيث أكدت في تعليق صادم على فيسبوك أنها تعرضت للإهانة من محمد سامي عدة مرات في اللوكيشن .

وكتبت مريم سعيد صالح :" احنا كنا بنتشتم ونتهزأ في اللوكيشن وكنا بنسكت علشان لقمة العيش " ، وهو ما أثار غضب الجمهور بشكل أكبر ضد محمد سامي خاصة بعد تأكيد العديد من الفنانين على شخصيته صعبة التعامل وأسلوبه الذي لا يعجبهم خلال التصوير.

شيرين عبد الوهاب :

كانت من أوائل الفنانات اللاتى دخلن فى خلاف مع محمد سامى قبل ان يتحرف مجال الاخراج الدرامى ، حيث تعاونا سوياً فى كليب “ اتكتبلى عمر ” ، ولكن محمد سامى قد ابدى رغبته فى الصلح معها خلال شهر رمضان الماضى .

أنغام :

خلافات محمد سامى لم تكن مع الممثلات ولكن إيضاً مع الفنانة انغام التى كان من المقرر ان تغنى تتير مسلسل نسل الاغراب العام الماضى ، قبل ان يقرر “ محمد سامى ” ، الا يستعين بالاغانى التى سجلتها بالفعل “ انغام ” بسبب أختلاف فى وجهات النظر ، وقرر الاستعانة بصوت تامر حسنى ، مما جعل تصدر بياناً تؤكد فيه إنسحابها من العمل .

عائشة الكيلانى :

على الرغم من ان الفنانة عائشة الكيلانى لم تلتقى بالمخرج محمد سامى سواء فنياً أو شخصياً ، الا انها أبدت غضبها من التصريحات التى أدلى بها وقت أزمته مع الفنانة نسرين أمين ، حيث قال انها مثل عائشة الكيلانى ، مما جعل " الكيلانى تشعر بالغضب ، بسبب زج أسمها فى أزمة لا تمت لها بصله ، بالإضافى الى شعورها ان استخدم أسمها كنوع من التقليل من ان الممثلة الأخرى .