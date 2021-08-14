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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يستهل مشواره بالدوري الإنجليزي ضد نورويتش سيتي .. اليوم

ليفربول
ليفربول

يستهل ليفربول بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح، نجم الفريق، اليوم، السبت، مشواره في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2021-2022، بمواجهة نورويتش بطل دوري الدرجة الأولى.

ولم يعزز ليفربول صفوفه سوى بقلب الدفاع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب لايبزيج الألماني.

وينتظر إبراهيما كوناتي خوض مباراته الرسمية الأولى بقميص ليفربول، أمام نورويتش سيتي.

 ويتوجه الفريق إلى ملعب “كارو رود” معقل نورويتش سيتي، بقائمة سيغيب عنها الثنائي كورتيس جونز وأندي روبرتسون بداعي الإصابة، كما قد يغيب جوردن هندرسون وتياجو ألكانتارا اللذين يواصلان العمل من أجل استعادة جاهزيتهما الكاملة بعد انضمامهما لفترة الإعداد مؤخرًا.

تصريحات يورجن كلوب عن المباراة

أكد يورجن كلوب على جاهزية معظم لاعبي الفريق لمباراة الغد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، حيث قال: "الجميع تقريبًا جاهزون، وهذا يمنحنا خيارات متعددة في التشكيل. تياجو وهندرسون عادا إلى التدريبات مؤخرًا، لذا يمكننا القول إن فترة إعدادهما بدأت الأسبوع الماضي، وهما في حاجة إليها لأننا نعد اللاعبين لموسم كامل وليس لمباراة واحدة".

وتابع: “بخلاف هذا الثنائي، جميع اللاعبين تدربوا لأسبوعين على الأقل، والبعض تدربوا لخمسة أسابيع، لذا أنا راضٍ تمامًا عن فترة الإعداد. أتمنى أن يستمر الوضع هكذا وألا يتعرض أي من اللاعبين لإصابات قوية”.

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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وواصل: "بالطبع سيغيب روبرتسون عن مباراة اليوم، وكذلك كورتيس جونز؛ الأخير في حالة جيدة، ولكن يجب أن نتبع الإجراءات اللازمة. هذا هو موقف الفريق الحالي، وبالطبع سيكون علينا اتخاذ بعض القرارات فيما يخص تشكيل المباراة".

وتحدث كلوب في وقت سابق من الأسبوع الحالي عن تفاؤله بجاهزية فيرجيل فان دايك وجو جوميز لمواجهة نورويتش، وقال: "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين، ولكن ليس هناك ما يدعونا لتعجل الأمور، علينا أن نتخذ قرارنا بشأن من سيبدأ المباراة ومن سيجلس احتياطيًا وما إلى ذلك، وإذا كان باستطاعتهما اللعب لتسعين دقيقة، فسيكونان جاهزين لدخول التشكيل الأساسي".

وأضاف: "الدفع بهما منذ البداية وهما ليسا جاهزين للعب مباراة كاملة لن يكون منطقيًا، لأنك في الظروف الطبيعية لا ترغب في استبدال قلبي دفاعك خلال المباراة، ولكنهما يبدوان في حالة جيدة للغاية. أمامنا موسم طويل وصعب، لذا سننتظر لنرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة".

نورويتش سيتي

في المقابل، يغيب عن أصحاب الأرض لاعب الوسط برزيميسلاو بلاشيتا، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية أندرو أوموباميديلي.

ومن جهته، تحدث دانييل فاركي، المدير الفني لنورويتش، عن قائمة فريقه لمواجهة الريدز قائلًا: "الوضع معقد نسبيًا في الوقت الحالي دون الخوض في تفاصيل تخص بعض اللاعبين. لقد غاب عنا عدد من اللاعبين الأساسيين خلال فترة الإعداد؛ بعضهم بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وآخرون بداعي الإصابة أو العودة متأخرين بعد انتهاء عطلاتهم التي حصلوا عليها عقب المشاركة مع منتخبات بلادهم في اليورو".

وأضاف: "بالطبع ليس هذا هو الوضع الذي كنا نتمناه قبل المباراة الأولى في الموسم. نحتاج لدخول المباراة بتشكيل متوازن، فنحن لا نرغب في اللعب بدون لاعبينا الأساسيين، وفي الوقت نفسه لا يمكننا اعتبارها مباراة تحضيرية لهم ونمنحهم فيها بعض دقائق اللعب. علينا أن نجد حلولًا لهذه المسألة، والأكيد أن اختيار التشكيل المناسب في المباريات الأولى من عمر الموسم لن يكون مهمة سهلة".

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