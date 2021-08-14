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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جددي سفرتك بطريقة عمل بوريك المكرونة

بوريك المكرونة
بوريك المكرونة

بوريك المكرونة  من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات، كما يتميز بوريك المكرونة بأن يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمه فهو من الأطباق غير التقليدية.

 

قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل بوريك المكرونة في المنزل فيما يلي: 


مقادير بوريك المكرونة 


400 جرام مكرونة صغيرة


الحشو:
1 كوب جبن فيتا مفتت
1 كوب جبن قشقوان
نصف  كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة زيتون اسود شرائح
ربع  ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة فلفل ابيض
1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة
1 ملعقة كبيرة سمسم محمص


خليط الحليب:
1 كوب حليب
2 حبة كبيرة بيض
1 ملعقة صغيرة ملح
ربع  ملعقة صغيرة فلفل ابيض
ربع كوب زيت زيتون


للتزيين: بقدونس مفروم


طريقة التحضير بوريك المكرونة :


-سخني الفرن ١٨٠. احضري صينية أو طبق فرن مقاس ١٠ بوصة وبارتفاع ٢ بوصة، ضعي فيها ورق زبدة بحيث يغطي القاع والجوانب امسحيها بطبقة وفيرة من الزبدة او السمن.
-اسلقي المكرونة ثم صفيها، لا تغسليها، اتركيها تبرد
-الحشو: في طبق ضعي الجبن، الجبن، البقدونس، الزيتون، الملح، الفلفل، الشطة السمسم، قلبي ليختلط واتركيه جانبا.
-الحليب: في طبق كبير ضعي الحليب، البيض، الملح، الزيت وباستعمال المضرب قلبي ليختلط.
-اضيفي المكرونة وقلبيها مع الحليب لتتشرب.
-ضعي نصف مقدار المكرونة في الصينية. اضغطي عليها لتصبح طبقة متساوية
-وزعي الحشو مع الحرص على عدم وصول الجبن الى جوانب الصينية.
اضيفي بقية المكرونة
-ادخلي الصينية الى الفرن ٣٠ لتصبح ذهبية اللون، دعي البوريك يبرد تماما.
-اقلبي الصينية على طبق التقديم، انثري بعض البقدونس وقدميها
 

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