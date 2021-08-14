تعرف على أهم سيارات المزاد الجديد لـ وجه قبلي «الصعيد»

أعلنت الإدارة المركزية للمبيعات التابعة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، إقامة جلسة مزاد جديدة لسيارات نيابات وجهات حكومية في وجه قبلي "الصعيد".

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية أن جلسة مزاد وجه قبلي “الصعيد”، ستقام فعالياتها يوم 23 أغسطس الجاري ، بمقر النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط في تمام الساعة 12 ظهراً.

السيارات المشاركة في مزاد الصعيد

وذكرت الهيئة أن مزاد مديرية أمن سوهاج مرور الكوثر ومركز شرطة ساقلتة، يشمل عددا من السيارات، أهمها بيجو 504، وفيات 128، ونيسان ملاكي، وهيونداي النترا 2011، و 2 سوزوكي فان، وميتسوبيشي ملاكي 1979، وشيفروليه بيك أب، وتويوتا ملاكي، وشيفروليه بيك أب 1997، ومرسيدس ملاكي قديمة، وفورد ميكروباص، ونيسان ملاكي، وميتسوبيشي ملاكي، ودايو ملاكي، و26 موتوسيكلا ، و4 تكاتك.

أما سيارات مزاد مديرية أمن سوهاج قسم شرطة الكوثر ومركز شرطة جرجا ومركز شرطة البلينا، فتشمل دايو نوبيرا هاتشباك 1998، و2 شيفروليه بيك أب 2000، و2 ايسوزو بيك أب 1995، وفولجا ملاكي، و10 موتوسيكلات، و2 توك توك باجاج، وبيجو 404 موديل 1977، وبيجو استيشن.

بينما تأتى سيارات مزاد مركز شرطة البداري ومركز شرطة أسيوط ومركز شرطة منفلوط، هوندا أكورد 1987، وهيكل بيجو، وداتسون بيك أب، وبيجو 504، ومرسيدس غزالة، وهيكل سيارة، وموتوسيكل هامرز، وتويوتا ميكروباص، وتويوتا ملاكي، وتويوتا استيشن، وهيونداي فيرنا.

وسيارات مزاد الغرفة التجارية بسوهاج وديوان محافظة سوهاج، تضم رينو ميجان 2010، ومازدا ملاكي 1980، وشيفروليه بيك أب 1990.

ويبلغ سعر كراسة الشروط مزاد هيئة الخدمات الحكومية الخاص بمنطقة وجه قبلي "الصعيد" 400 جنيه شاملة الدمغات وضريبة القيمة المضافة.