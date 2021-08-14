الصحة العراقية تكشف حقيقة فرض حظر شامل في البلاد

نفت وزارة الصحة والبيئة، العراقية ، ما تردد بشأن فرض حظر شامل على التجوال، وذلك بعد تداول أنباء عن ذلك.

وقالت الوزارة في بيان "لا صحة للأنباء المتداولة بشأن فرض حظر على التجوال".

ويُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يتفشى في مختلف أنحاء العالم، خاصة مع انتشار سلالة دلتا الهندية، التي زادت معها حالات الإصابة والوفاة.

وأظهرت آخر الإحصائيات، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا، في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان بالصين، بلغ 204,671,741.



فيما وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا إلى قرابة 4.5 مليون حالة وفاة.

و بشأن الدول العربية، ما زال العراق يتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل أكثر من 1.7 مليون إصابة، كما يتصدر الدول العربية من حيث الوفيات التي تقترب من 20 ألف حالة.

وحل الأردن ثانيا بنحو 780 ألف إصابة بفيروس كورونا، من بينها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، بينما حل المغرب ثالثا بنحو 720 ألف إصابة و10607 وفيات.