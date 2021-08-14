السيسي: شركة العاصمة الإدارية توفر 100 مليار جنيه استثمارات

حد كان يحلم بكده؟..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات العاصمة الإدارية تحقق تنمية كبيرة للدولة، مؤكدا “إحنا بنعمل أفكار جديدة عشان نحقق أهدافنا.. ولم نحقق تلك الإنجازات بقرش واحد من موازنة الدولة”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي لافتتاح عدد من المشروعات بمدينة "بدر"، شركة العاصمة الإدارية تحقق 100 مليار جنيه استثمارات، معلقا “حد كان بيحلم بكده؟”.

وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث أنها دائمًا ما تؤكد إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.

وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لكافة فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير بها الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.

