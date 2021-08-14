تحصين 186 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم السبت، 186 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.



وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة .

ونوه الطب البيطري بأن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.



وأوضح " أنور" مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.