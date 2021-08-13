حبل علي الرقبة.. جثة سائق توك توك تثير الرعب في الغربية

عاشت عزبة عمير التابعة لقرية محله أبو على بمركز المحلة بمحافظة الغربية ليلة حزينة بعد عثورهم على جثه شخص يدعي" وحيد.ا.ا "54 سنة والذى كان متغيب منذ يومين.

وتم العثور علي الجثة وبها بعض الكدمات وحبل علي الرقبة وسرقة التوك توك الخاص به علي هويس الراهبين التابعه لمركز سمنود .



تلقى اللواء ياسر عبد الحميد مدير مباحث المديريه إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة المدعو و.ا ٥٤ سنة سائق توك توك على هويس الراهبين وبه عدد من الكدمات وحبل على الرقبه واختفاء التوك توك الخاص به فعلى الفور تم نقل الجثمان الي مستشفي سمنود وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه لضبط الجاني.