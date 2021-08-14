يعتبر يوم عاشوراء من أحب الأيام عند الله، فهو اليوم الذي نجا الله فيه موسى وقومه من فرعون، ويوافق هذا العام الذي سيوافق 18 من شهر أغسطس الجاري و10 من شهر المحرم 1443 هـ، وقد أوصانا النبي الكريم بصيام ذلك اليوم حيث إنه يكفر ذنوب سنة ماضية كاملة.



دعاء يوم عاشوراء المستجاب.. يبحث كثير من المواطنين منذ حلول شهر المحرم واقتراب صيام يوم عاشوراء عن دعاء يوم عاشوراء، فهناك أدعية يفضل ترديدها في يوم عاشوراء وكذلك في جميع أيام العام دون تحديد، حيث إنه لم يرد نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بتخصيص دعاء معين في يوم عاشوراء.

اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من غلبةِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ العدِّو، وشماتَةِ الأعداءِ.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.

سبحانك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء, والشكر في الشدة والرخاء, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السموات العلى فأوثقه أطباقها.

سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها, ونظرت إلى ما في البحور وجهها, فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك.

سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. سبحانك لا إله إلا أنت, لا تحرمنى من رحمتك, ولا تعذبني وأنا أستغفرك, آمين يا رب العالمين.



دعاء يوم عاشوراء مكتوب

إلهي كم من شيء غبت عنه فشهادته في سرت فيه المنافع, وحفظت عني فيه الغيبة, و وقيتني فيه بلا علم مني, ولا حول ولا قوة الا بك, فلك الحمد على ذلك.

اللهم وكم من شيء غبت عنه وتوليته وسددت فيه الرأي, وأعطيتني فيه القبول, وأنجبت لي فيه الطلبة, وقويت فيه العزيمة, وقرنت فيه المعونة , فلك الحمد إلهي كثيرا, ولك الشكر يا رب العالمين.

اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار, كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أنت إلهي موضع كل شكوى, ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء, وتكفل لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك, ما أعظم اسمك في أهل السماء, وأحمد فعلك في أهل الأرض.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها… أسالك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

دعاء يوم عاشوراء عند أهل السنة

إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع, وحفظت عني فيه الغيبة, ووقيتني فيه بلا علم مني, ولا حول ولا قوة الا بك, فلك الحمد على ذلك.

اللهم وكم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي, وأعطيتني فيه القبول, وأنجحت لي فيه الطلبة, وقويت فيه العزيمة, وقرنت فيه المعونة , فلك الحمد الهي كثيرا, ولك الشكر يا رب العالمين اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار, كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحان اللهم وبحمدك, لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أنت الهي موضع كل الشكوى, ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء, وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك, ما أعظم اسمك في أهل السماء, واحمد فعلك في أهل الأرض.

دعاء يوم عاشوراء للزواج

- اللّهم أغنني بحلالِك عن حرامِك، اللّهم أغنِني بفضلك عمّن سِواك.

- اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، اللهمّ ارزقنا الزّوج / الزوجة الّذي/ التي يخافك / تخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا ألله يا كريم يا ربّ العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ إنّي أسألك باسمك العليم إنّك عالمٌ بحالي، فبرحمتك يا رب يا رب يا رب زوّجني برجلٍ/امرأة/ صالح/صالحة/ يستر عليّ، ويكون قرّة عينٍ لي وأكون قرّة عينٍ له.

دعاء يوم عاشوراء

يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا و الآخرة

و أطل عمري في طاعتك و محبتك و رضاك يا أرحم الراحمين و أحيني

حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء و قد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء

فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت

بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك و أغنني به عن معروف من سواك

يا أرحم الراحمين ، و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و على اله و صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24 – الإسراء)

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ و أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ و اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80 – الإسراء)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25 – طه)

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114 – طه)

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا و أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89 – الأنبياء)

رَبِّ احْكُمْ ‎بِالْحَقِّ و رَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112 – الأنبياء)

رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِي (26 – المؤمنون)

رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا و أَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (29 – المؤمنون)

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94 – المؤمنون)

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * و أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (97/98 – المؤمنون)

رَبِّ اغْفِرْ و ارْحَمْ و أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118 – المؤمنون)

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب

يوم عاشوراء و يا غافر ذنب داود يوم عاشوراء و يا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء

و يا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء و يا سامع دعوة موسى و هارون يوم عاشوراء

و يا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء

و يا رحمن الدنيا و الآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا و الآخرة

و أطل عمري في طاعتك و محبتك و رضاك يا أرحم الراحمين و أحيني

حياة طيبة و توفني على الإسلام و الإيمان يا أرحم الراحمين و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم .