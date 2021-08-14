خبيرة تكشف عن محتوى النظام الغذائي الجيد .. شاهد

قالت الدكتورة نهى ناصر، خبيرة التغذية، إن النظام الغذائي الجيد هو الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية ، وأهمها الدهون والنشويات بنسب معينة.

وأضافت الدكتورة نهى ناصر، خلال لقاءها ببرنامج " تتبيلة "، المذاع على فضائية " صدى البلد "، أن السمنة الموضعية تمثل تراكما للدهون في مكان ما بشكل أكثر من باقي أجزاء الجسم، وهي ظاهرة وراثية في الأغلب ، ولا يؤثر فيها نظام الدايت العادي.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن الامتناع الكلي عن الأكل يسبب الحرق الضعيف ، والشراهة في تناول الطعام فيما بعد .

أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا



في غضون ذلك كشفت بعض الأبحاث التي أجراها العلماء أن بعض الأطعمة قد يكون لها تأثير على الشهية وفقدان الوزن، ويمكن أن تكون مفيدة لـ فقدان الوزن عند دمجها في نظام غذائي وأسلوب حياة صحيين.

وإليكم ابرز الأطعمة الصحية التي يمكن أن تساعدك في فقدان الوزن بطريقة صحية، ورفع معدل الحرق في الجسم.

الشوفان

يساعد تناول دقيق الشوفان على الشعور بالشبع وعدم الجوع من تناول الحبوب، كما أن دقيق الشوفان يوفر المزيد من البروتين والألياف والسكر أقل من الحبوب.

الفول والحمص والعدس والبسلة

الفاصوليا والحمص والعدس والبسلة بالبقوليات، قد تؤثر على فقدان الوزن بسبب تأثيرها على المعدة والشعور بالامتلاء ، بالإضافة إلى محتواها من البروتين والألياف.