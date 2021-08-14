بهوت شورت.. جويل مردينيان تبرز رشاقتها بإطلالة صيفية

شاركت الإعلامية جويل مردينيان صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقد ظهرت جويل مردينيان بإطلالة صيفية جذابة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى جمالها.

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي توب باللون الأبيض وبتصميم مميز من الاكتاف، وعليه هوت شورت باللون الأبيض، وقامت بإختيار حقيبة من الجلد باللون الجملي، وحذاء باللون بنفس اللون ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





ورفعت جويل مردينيان شعرها إلى الاعلى بعمله ذيل حصان وفامت بإرتداء قبعة عصرية باللون الرمادي، وهو ما تناسب مع إطلالتها الصيفية الرائعة.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها، لتظهر بإطلالة ناعمة وطبيعية.

جويل مردينيان





لم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اكتفت بارتداء نظارة نظر بشامبر باللون الأسود وعدسات شفافة، لكي تجعل إطلالتها طبيعية وناعمة.

حياة جويل مردينيان الشخصية

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..