جامعة أسوان تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بمهرجان "إبداع9"

فازت جامعة أسوان بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بمهرجان " إبداع 9 " الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مجال الإنشاد الديني المسيحي الترانيم الجماعي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بطلاب الجامعة لحصدهم هذا المركز بمسابقة إبداع، مؤكدًا أن جامعة أسوان تسعى دائمًا إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائمًا في خطواتهم وتقدم الجامعة الدعم للطلاب في مختلف الأنشطة من خلال الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور أيمن عثمان بأن الطلاب الفائزين هم سالي سمير عبد المسيح بكلية التمريض ، والطالب فادي عطا نعيم بكلية الألسن ، والطالب روجيه عماد وديع بكلية التجارة، والطالب أندرو عزت نجيب بكلية الهندسة ، والطالبة ليزا فرنساوي شكري بكلية الخدمة الإجتماعية ، والطالبة مريم ثروت عطا الله بكلية التجارة ، والطالبة دولاجي جميل محروس بكلية العلوم.

وأقرأ أيضاً:

وكانت قد نظمت إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بأسوان حملة خارجية للتبرع بالدم وذلك تحت إشراف الدكتور علي سيد مدير الإدارة ، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمركز كوم أمبو ، وتستهدف فعاليات الحملة توفير 138 كيس دم حيث تأتي تلك الحملة لتشجيع المتبرعين على الاستمرار في التبرع بالدم، و حفاظاً على توفير إمدادات كافية منه طوال العام ، وأيضاً في إطار رفع المشقة عن المواطنين في الحصول على الدم للحالات المحتاجة .

وفي نفس السياق منحت الإدارة العامة لشئون لبنوك الدم بالوزارة، شهادات تقدير للقائمين علي الحملة متمثلاً في مدير إدارة بنوك الدم وفريق العمل ، وذلك تكريماً علي مجهوداتهم خلال فترة عمل الحملة ، كما تتوجه مديرية الشئون الصحية بأسوان بالشكر والامتنان لكافة المواطنين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة النبيلة والتي تندرج في إطار ترسيخ العمل الإنساني والتضامني في أوساط المجتمع.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن تحديد مواعيد المقابلات الشخصية المتقدمين "للتجديد" لشغل الوظائف الإشرافية للعام الدراسى 2021-2022 بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، وعلى المتقدمين للتجديد مراعاة الحضور حسب المواعيد المحددة.