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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أيهما أتبع إذا تعارضت كلمة الحق مع إرضاء أمي؟ الإفتاء تجيب

أيهما أتبع إذا تعارضت
أيهما أتبع إذا تعارضت كلمة الحق مع إرضاء أمي؟

إذا تعارضت كلمة الحق مع إرضاء أمي فأيهما أتبع؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: عليك أن تحاولى التفنن فى الجمع بين إرضاء أمك وقول الحق.

 

وتابع محمود شلبي، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أما إذا وضعتي في موقف لا بد فيه من الاختيار بين أحد الأمرين فعليك أن تختاري قول الحق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول "الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ".

هل طاعة الوالدين توجب إعطائهما كل مالي وتطليق زوجتي؟ أمين الفتوى يوضح

أيهما أولى طاعة الزوج أم الأم؟ الإفتاء تجيب

أيهما تقدم طاعة الأم أم طاعة الزوج
أيهما تقدم طاعة الأم أم طاعة الزوج؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو عبر يوتيوب.


وأجاب وسام، قائلًا: إنه لا يجوز للزوجة طاعة الأم ومعصية زوجها لإرضاء الأم فهذا لم يرد بالشرع الحنيف ولا في أي مذهب من المذاهب؛ لافتا إلى ضرورة التوازن بين الطرفين بحيث لا تكون الأم على حساب الزوج أو العكس.


وأضاف قائلا: إذا كانت الأم يرضيها ما تفعله ابنتها من معصية الزوج وطاعة أمها فهذا غير جائز ونقول للأم اتق الله في ابنتك حتى لا تخربي بيتها وتشتتي أسرتها.

 

وتابع أمين الفتوى بقوله: طاعة الزوج مقدمه على طاعة الأم في مثل هذه الحالة خاصة وإن كان الزوج لا يمانع أن تأتي الأم وتقيم مع ابنتها بالمنزل فهو أظهر حسن النية، أما ما تفعله الأم مرفوض تماما وسيحاسبها الله على ذلك ولكي أن تطيعي زوجك وأيضا دون ان تعصي الأم، أي طاعتها في حدود المستطاع بحيث لا تجوري على حقوق الزوج النبيل.


حكم طاعة الوالدين في الأمر بالطلاق
لا طاعة للوالدين في الأمر بالطلاق ما لم يكن الباعث على ذلك هو فساد خلق الزوجة أو وهن دينها، أما إن كانت الزوجة مستقيمة الحال وحسنة الخلق، فلا طاعة لهما إن أمرا بطلاقها.

يقول الله ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]، إلا أنه لا يجب على الابن أن يطيع والديه في طلاق زوجته، بل يحافظ على زوجته وأسرته ما استطاع، وليس تطليق الزوجة من بِرِّهِمَا؛ فالبِرُّ بالوالدين معناه الإِحْسَانُ إليهما بالقَوْلِ اللَّيِّنِ اللَّطِيف الدَّالِّ عَلَى الرِّفْقِ والـمَحَبَّةِ.
 

الإفتاء إذا تعارضت كلمة الحق مع إرضاء أمي فأيهما أتبع أيهما تقدم طاعة الأم أم طاعة الزوج حكم طاعة الوالدين في الأمر بالطلاق أيهما أتبع إذا تعارضت كلمة الحق مع إرضاء أمي

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