الضرب لا يجوز.. أحد علماء الأزهر: لابد من تواجد مودة ورحمة بين الأزواج

قال علي محفوظ أحد علماء الأزهر الشريف، إنه في الأونة الاخيرة هناك افتقاد لـ المودة والرحمة بين الأزواج، مضيفا:" لابد من تكون هناك مودة ورحمة بين الأزواج".

وأضاف علي محفوظ في حواره في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد ان يتحلى الأزواج بالأخلاق في التعامل فيما بينهما".

وتابع علي محفوظ :" يجب أن تكون العلاقة بين الأزواج قائمة على الاحترام المتبادل والنقاش للتوصل إلى حلول في المشاكل التي تقع بينهما ".

وأكمل علي محفوظ :" علينا أن نتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعاليم وقواعد التعامل مع الزوجات، مضيفا:" ضرب الزوجات يعني الابتعاد عنهن وليس الضرب بالمعنى الحرفي ".

ولفت علي محفوظ :" لا يجوز ضرب الأزواج لبعضهم البعض وهذا أمر ليس من الإسلام في شيء ".