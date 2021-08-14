نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمجموع الكلي على موقع صدى البلد ظهر الثلاثاء

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، سيتيح موقع صدى البلد امكانية الاستعلام عنها يوم الثلاثاء القادم ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

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وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على المواقع الاخبارية بثلاث ساعات، في نفس اليوم، سيتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل السائد بشأنها حيث قررت رسميا عقد مؤتمرا صحفيا لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الثلاثاء الموافق ١٧ اغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم خلال هذا المؤتمر الصحفي اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بكافة تفاصيلها ، وكذلك اسماء اوائل الثانوية العامة 2021.

وسوف يتواجد في مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور خالد عبد الغفار التعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتيجة الثانوية العامة 2021 والمؤشرات الأولية لـ تنسيق الجامعات2021

ومن المقرر أن يتم بث مؤتمر اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، عبر التلفزيون المصري والبث المباشر علي صفحة الوزارة واليوتيوب

وبالتزامن مع استعدادات إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ، كان قد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على حسم الجدل ونفي شائعات نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لوقف حالة التوتر والبلبلة التي تنتشر بين الحين والآخر على السوشيال ميديا.

شائعة "العتبة الآمنة" لرفع نتيجة الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم أن كل ما يقال عن تطبيق ما يسمى بـ العتبة الآمنة ودرجات الرأفة لتحسين نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل إعلانها للرأي العام ، هي أخبار لا أساس لها من الصحة ، ولا نعلم من يروجها.

وأضاف وزير التربية والتعليم : الأعجب أنه لا يوجد شيء اسمه "العتبة الآمنة" أصلا ، فهي من خيال مؤلف هذه النظرية.

نتيجة الثانوية العامة 2021

شائعة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021 لبعض الطلاب من الكنترولات

أكد وزير التربية والتعليم ، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 يتم "إلكترونيا" ، في مكان مركزي "ولا يوجد تصحيح في كنترولات" مثل الأعوام الماضية.

وأوضح وزير التربية والتعليم : بالتالي نؤكد للجميع أنه لا يستطيع أحدًا الوصول لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 الخاصة بأي طالب في مصر ولا حتى الوزير شخصيا.

حقيقة المؤشرات المتداولة لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 وتنسيق الجامعات 2021

قال وزير التربية والتعليم أن التغيير الجذري في نوعية وشكل اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وكذلك طرق التصحيح ، يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على ما حدث الأعوام الماضية ، وبالتالي كل ما يقال عن نتيجة الثانوية العامة 2021 و تنسيق الجامعات 2021 من خيال كاتبه فقط.

شائعة منح 10% درجات رأفة لجميع الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

شدد وزير التربية والتعليم على أنه لا يتم استخدام المنطق القديم لدرجات الرأفة في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وقال وزير التعليم : لم نضيف 10 % رأفة لجميع الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2021 كما يردد البعض ، ولكن هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة تتم الآن .

شائعة التراجع عن عقوبة الطلاب الغشاشين المضبوطين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم : نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ، وسنحجب نتائجهم .

وأضاف وزير التعليم : تقرر حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد 360 طالبا وطالبة بالثانوية العامة ، أثبتت تحقيقات الشئون القانونية، أنهم ارتكبوا وقائع غش وتصوير ونشر لأجزاء من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 على مواقع التواصل، واستقبال إجابات بأجهزة اتصالات، مع رسوبهم في الدور الأول وحرمانهم من الدور الثاني

و يستعد موقع صدى البلد لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات