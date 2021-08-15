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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 15 أغسطس 2021

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-8-2021، دون أي تغيير، للأسبوع الثالث علي التوالي، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر.


وقال  البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه سجل نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

 

ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

 

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت، مصر، العربي”.

 

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول ،العقاري المصري العربي،  الأهلي اليوناني، الأهلي المتحد، ِABC، الإسكندرية".

 

وسجل سعر الدولار مقابل لجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و التعمير والإسكان.

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الاهليQNB،الكويت الوطنيNBK، بلوم، HSBC، كريدي اجريكول، قناة السويس، المشرق، البركة الاسلامي، سايب، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، عودة، ، ابوظبي التجاري، العربي الافريقي الدولي".

أعلى سعر لـ الدولار 


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في الأهلي الكويتي

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع لدي بنك فيصل الإسلامي. 
 

الدولار مقابل الجنيه اخبار مصر مال واعمال البنوك البنك المركزي

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