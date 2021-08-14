قريبا نودع الرطوبة والحرارة.. موعد انتهاء فصل الصيف لهذا العام 2021

فلكيًا، يوم 22 سبتمبر المقبل، هو موعد انتهاء فصل الصيف لهذا العام 2021، والذي بدأ قبل شهرين وتحديدًا يوم 21 يونيو الماضي، والذي يشهد درجات حرارة مرتفعة أكثر من المعدلات السنوية المعتادة لهذا التوقيت من العام، بالمقارنة بأخر 5 أعوام ماضية.

فبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن فصل الصيف لهذا العام، فإنه من خلال الدراسة المناخية الناتجة عن قاعدة البيانات المسجلة من المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مختلف محافظات الجمهورية، يتضح أن صيف هذا العام 2021 هو الاكثر حرارة مقارنة بالخمس أعوام الماضية منذ عام 2017.

درجات حرارة أعلى من المعدل

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سجلت خلال صيف هذا العام 2021 أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 3 لـ 4 درجات مئوية.

وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإن النصف الأول من شهر أغسطس الجاري خلال من صيف هذا العام 2021، هو الأشد حرارة منذ بداية فصل الصيف وحتى الآن، حيث تراوحت درجات الحرارة فيها مابين 36 لـ 34 على السواحل الشمالية، وما بين 40 لـ 42 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وعلى جنوب البلاد تراوحت ما بين 44 لـ 45 درجة، ويتزامن مع ذلك ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال صيف هذا العام 2021 شهدت العديد من دول الشرق الأوسط وجنوب أوروبا تشهد موجة شديدة الحرارة قد تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 درجة على بعض المدن.

توقعات النصف الثاني من أغسطس

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، خلال صيف هذا العام 2021، من المتوقع أن تعود درجات الحرارة تدريجيا إلى معدلاتها الطبيعية على كافة الأنحاء.

أرجعت هيئة الأرصاد الجوية، السبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف هذا العام 2021، إلى التغيرات المناخية التي أثرت على العالم أجمع، حيث تشير التقارير الدولية لشهر يونيو 2021، أن بعض المدن في كندا قد سجلت 50 درجة مئوية في الظل وفي الكويت وصلت درجة الحرارة إلى 54 وفي العراق وصلت إلى 52 درجة مئوية.