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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: نقود الإحتياطي تنخفض لـ 922.5 مليار جنيه في مايو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

تراجع حجم نقود الإحتياطي والأصول المقابلة بنهاية مايو الماضي إلي 922.5 مليار جنيه بعد أن سجلت 968.61 مليار جنيه في إبريل السابق له ومقارنة بـ 927.95 مليار جنيه في مارس من نفس العام.


وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن جملة النقد المتداول خارج البنك بلغت 720.1 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 692.4 مليار جنيه في أبريل السابق ومقارنة بـ 667.2 مليار جنيه في مارس من نفس العام .

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وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي وفقا للتقرير نحو 202.404 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 276.25 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 260.8 مليار جنيه في مارس 2021.


وكشف التقرير عن وصول صافي الأصول الأجنبية نحو 222.141 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 218.3 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 218.81 مليار جنيه في مارس 2021.


وبلغ صافي الأصول المحلية نحو 700.35 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 750.4 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة 709.15 مليار جنيه في مارس 2021.


ووصل صافي المطلوبات من الحكومة لبنود الأوراق المالية والتسهيلات الائتمانية والودائع نحو 729.744 مليار جنيه في مايو الماضي بعد ان كان 768.6 مليار جنيه في إبريل 2021 ومقارنة بـ 717 مليار جنيه في مارس من نفس العام.


وسجل صافي المطلوبات من البنوك نحو 220.01 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 221.54 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 219.52 مليار جنيه في مارس 2021.

البنك المركزي نقود الاحتياطي الأصول المقابلة اخبار مصر مال واعمال الجهاز المصرفي

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