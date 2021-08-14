الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على الطائي

استهل نادي الهلال مشواره الدفاع عن لقبه بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي"، بفوزه الصعب والمثير على الطائي بهدف نظيف، في الجولة الأولى.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 91 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ناصر الدوسري.

وبتلك النتيجة، تحصل الهلال على أول 3 نقاط له في المسابقة، وضعته في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الطائي عند صفر من النقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

تشكيل الهلال

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك - جانج هيون سون - علي آل البليهي - ناصر الدوسري

خط الوسط: جوستافو كويلار - عبدالله عطيف - أندريه كاريلو - لوسيانو فييتو

خط الهجوم: موسى ماريجا - بافتيمبي جوميز