60 دقيقة.. إنبي يحاول تقليص الفارق أمام الأهلي

مرت 60 دقيقة من أحداث مباراة الأهلي وإنبي بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام “وي” ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.

الشوط الأول..

افتتح والتر بواليا لاعب الأهلي التهديف للفريق الأحمر في الدقيقة الثانية في مرمى منافسه انبي.

وسجل والتر بواليا الهدف عن طريق رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثاني بعد تمريرة متقنة من علي معلول من الجبهة اليسري للأهلي.

وأشهر محمود عاشور حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمرو السولية في الدقيقة 15 بسبب تدخله العنيف مع لاعب انبي.

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من محمود عبد المنعم كهربا من على خط منطقة جزاء انبي، لتصبح النتيجة 2-0.

الشوط الثاني..

زادت نسبة الاستحواذ لصالح فريق انبي وتمكن لاعبي الفريق البترولي الوصول الى مرمى ممد الشناوي أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

تعرض أحد لاعبي انبي لى الإصابة بعد اشتراكه مع أحدلاعبي الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة وخرج بديلاً في الدقيقة 60.

وضمت التشكيلة محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق وياسر أبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ووالتر بواليا.

ووصل الفريق إلى ملعب الأهلي we السلام، استعدادًا لخوض مباراة إنبي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تفقد أرضية الملعب قبل نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في التاسعة مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على إنبي، وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة إنبي وفي رصيده 65 نقطة جمعها على مدار 29 جولة، بعدما حقق الفوز في 19 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

ويخوض إنبي مباراة اليوم في المركز السابع برصيد 39 نقطة، جمعها من 29 مباراة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 8 مباريات.