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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

آرت سيكولوجي تتفاعل مع النظام الإنساني في معرض وفاء ياديس

صدى البلد

ينطلق فى الأسبوع المقبل معرض "ديفاين كريستال سولز" للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، ويعرض مجموعة من تصميمات آرت سيكولوجى باستخدام الحلى والمجوهرات بتشكيلات فنية تتفاعل مع النظام الإنسانى، حيث تتداخل ذبذبات الأحجار الكريمة مع ترددات الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان وتؤثر فى تعديل السلوك الإنسانى، بشروط تطبيقات علوم ميتافيزيقا المجوهرات .

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى عضو الجمعية الدولية لعلوم الجيمولوجى بأمريكا، وهى علوم تصنيف وتحديد أنواع وترددات كل نوع من أنواع الأحجار الكريمة والتعامل بطرق علمية لقياس ترددات الأحجار وتفاعل كل حجر مع مايتوافق ومثيله من موجات كهرومغناطيسية لكل عضو فى الجسد.

وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن علم السيكوثيرابى يستخدم ترددات بعض أنواع الكوارتز  التى تتوافق مع تردد الدماغ للتفاعل والتوازن وتحذر من تعامل تجار الأحجار والباعة فى المحلات على إنهم أطباء ومعالجون، وهو الأمر والذى زاد من جهل المجتمعات العربية فى السنوات الأخيرة، وفتح أبواب للدجل والمعتقدات الوثنية الغربية التى تروج لتنظيف وتنشيط ترددات الأحجار بعرضها لضوء الشمس والقمر، وهو لايمت للعلم بصلة، وكذلك ربط لبس الأحجار بتغيير طبيعة الجسم وهو ما يحتاج للتوعية والتعليم على أسس أكاديمية وقياسات تكنولوجية وإجازات دولية من جامعات بممارسة علوم الجيمولوجى بأدوات قيايسة تكنولوجية علمية. 

الفن الفنانة التشكيلية الأحجار الكريمة وفاء ياديس فنانة التشكيلية معرض

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