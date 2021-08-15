قبل التوجه لاختبارات القدرات.. لابد من إحضار هذه الأوراق

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الاسبوع الماضي، وذلك للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك عبر هذا الرابط .





ونقد لك معلومات هامة لطلاب الثانوية العامة حول الأوراق المطلوبة لأداء لاختبارات القدرات

- التسجيل في الاختبارات يكون عبر موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov

- تنطلق التسجيل في الاختبارات يوم السبت الموافق 7/8/2021

- لابد من إحضار رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

- يجب أن يكون هناك صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- إحضار عدد (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات

- اختبارات قدرات التربية الرياضية تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

- هذه المرحلة قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط .

وهذه هي الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

• كليات الإعلام.

• كليات الفنون الجميلة (فنون،عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر) .

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

• كليات السياحة والفنادق.