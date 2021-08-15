ارتفاع ضخم في أعداد إصابات زلزال هايتي

أعلنت السلطات في هايتي حصيلة ضحمة للإصابات إثر زلزال وقع يوم أمس السبت.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية، عن سلطات هايتي قولها إن ما لا يقل عن 1800 شخص في زلزال السبت.

وأعلن جهاز الحماية المدنية في دولة هايتي، السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 227 شخصاً، إضافة إلى مئات المصابين والمفقودين.

قالت الإدارة في بيان "ارتفع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 227 قتيلا بينهم 158 في الجنوب ومئات الجرحى والمفقودين".

وتابع البيان "ساعدت الإجراءات الأولية التي اتخذها رجال الإنقاذ المحترفون والسكان على انتشال العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض، فيما تواصل المستشفيات استقبال الجرحى".

وضرب زلزال بقوة 7,2 درجات هايتي صباح اليوم السبت، بحسب المركز الأمريكي لرصد الزلازل، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

بدوره، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتقديم مساعدات عاجلة لدولة هايتي، حيث قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن أجاز تقديم مساعدات فورية لدولة هايتي، بعد الزلزال المدمر الذي ضربها صباح السبت.

وأضاف أن بايدن أجاز تقديم الولايات المتحدة مساعدة فورية، كما عين سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منسقة للجهود في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب وزراء هايتي أرييل هنري عن تعازيه إلى "أسر ضحايا هذا الزلزال العنيف الذي خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية في عدد من مناطق البلاد".