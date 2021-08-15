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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 500 محضر لمنشآت طبية مخالفة بـ المنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

حررت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، 502 محضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات، وضبطت 952 منشآت أخرى.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة شملت المرور على 2152 منشأة طبية، خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، موضحًا أنه تم ضبط 952 منشأة مخالفة، وتحرير 502 محضر غلق اداري لمنشآت طبية خاصة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمنيا، أنه تم تحرير 6 محاضر ضبط أدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز  المضبوطات، مضيفًا أنه تم الإنتهاء من ترخيص 8  منشآت طبية خاصة، وإنذار 450 منشأة طبية خاصة  لتوفيق الأوضاع، وفحص 7 شكاوى وإتخاذ مايلزم تجاهها.

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