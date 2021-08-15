كارمن سليمان في حفل فني جديد بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الثامنة مساء اليوم حفلا فنيا ساهرًا للمطربة كارمن سليمان، بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وسط إجراءات احترازية مشددة.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختار من أعمالها الغنائية بالاضافة أشهر الأعمال لكبار المطربين بمصر والوطن العربي منها لينا رقصة.. ميستهلوشي.. كلام كلام.. لما تشوفك عيني.. ربنا يخليك لقلبي.. حضن دافي.. سطورحكايتي.. نصيبي وقسمتك.. رائعة الموسيقار محمد عبد الوهاب يا ورد مين يشتريك.. مالي وأنا مالي.. دوارين في الشوارع.. ياما القمر على الباب.. مركب ورق.

وتواصل دار أوبرا الإسكندرية تقديم حفلتها لجمهور الثغر خلال شهر أغسطس بحفل فني لأوركسترا ساوند تراك يوم الجمعة الموافق ٢٠ من الشهر الجاري.

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يذكر أن الفنان خالد سليم أحيا حفلا غنائيا، أمس، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وأعرب عن سعادته بالعودة إلى جمهور الإسكندرية واحيائه حفل الليلة، قائلا: "وحشتوني جدا يا غاليين".