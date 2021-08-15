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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار مروع في لبنان وسقوط عشرات القتلى والمصابين.. فيديو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار مروع في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن صهريج مازوت انفجر في  بلدة تليل بعكار شمال لبنان.

وقالت صحيفة النهار اللبنانية إن ما لا يقل عن 15 قتيلاً وأكثر من 25 مصاباً سقوا ويتم نقلهم بواسطة الصليب الأحمر إلى مختلف المستشفيات في عكار وطرابلس.

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بينما قال موقع "لبنان 24" إن الانفجار أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة وأضاف أنه تم انتشال 7 أشخاص من تحت الركام.

ودعت كل من مستشفى "معن يوسف" ومستشفى "رحال" في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقاطع فيديو أظهرت الانفجار المروع الذي وقع في بلدة تليل بعكار شمال لبنان.

لبنان انفجار صهريج عكار قتلى

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