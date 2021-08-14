لبنان.. توجيه عاجل من ميشال عون بعد رفع الدعم عن المحروقات

وجه رئيس لبنان ميشال عون، اليوم السبت، رسالة إلى مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري.

وطلب الرئيس اللبناني خلال الرسالة، بمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها.

من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن "قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات يرتبط بإمكانيات مصرف لبنان".

وأضاف سلامة: "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية".

وأكد حاكم مصرف لبنان، أنه لم يتخذ القرار منفردا، لكن المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات.

وتابع: "أنا ملزم بقرارات المجلس المركزي، واليوم هناك حل بسيط يكمن في جلسة لمجلس النواب.. ولا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها".

وأوضح أن "مصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين ودولارات مصرف لبنان هي التي أبقت لبنان على رجليه".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا إلى اجتماع طارئ الجمعة لمناقشة أزمة الوقود، لكن رئيس الحكومة رفضه لأن الشلل السياسي أعاق الجهود المبذولة لإيجاد حل.