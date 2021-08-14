عاجل
ضبط 2 من ملاك مصنع بسبب غرق 5 عمال في غلاية زيت بـ أبورواش مبلغ خيالي سعر منديل ميسي في مؤتمر وداع برشلونة وكيل موازنة البرلمان: مصر تتجه للإكتفاء الذاتى والتصدير من الدواء رئيس سياحة البرلمان لـ صدى البلد : نقل مركب خوفو الأولى حدث عالمى ضخم.. وأوصينا بتنقية جداول القيد للمرشدين السياحيين لإجراء الانتخابات.. وقانون بوابة العمرة سيحمي المعتمرين من السماسرة والوسطاء|حوار محطة مياه شرب و٥٠ منزل ريفي بمشروع "حياة كريمة" في درب الأربعين بالوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. توجيه عاجل من ميشال عون بعد رفع الدعم عن المحروقات

ميشال عون يدعو البرلمان
ميشال عون يدعو البرلمان لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية

وجه رئيس لبنان ميشال عون، اليوم السبت، رسالة إلى مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري.

 

وطلب الرئيس اللبناني خلال الرسالة، بمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها.

 

من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، إن "قرار تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة لتموين استيراد المحروقات يرتبط بإمكانيات مصرف لبنان".

لبنان .. بيان هام من مؤسسة الكهرباء

تصريحات مثيرة لـ حاكم مصرف لبنان بشأن قرار رفع الدعم

وأضاف سلامة: "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية".

 

وأكد حاكم مصرف لبنان، أنه لم يتخذ القرار منفردا، لكن المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات.

 

وتابع: "أنا ملزم بقرارات المجلس المركزي، واليوم هناك حل بسيط يكمن في جلسة لمجلس النواب.. ولا يمكنني أن أتراجع عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات صادرة عن المجلس المركزي يجب احترامها".

 

وأوضح أن "مصرف لبنان وقف إلى جانب اللبنانيين ودولارات مصرف لبنان هي التي أبقت لبنان على رجليه".

 

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا إلى اجتماع طارئ الجمعة لمناقشة أزمة الوقود، لكن رئيس الحكومة رفضه لأن الشلل السياسي أعاق الجهود المبذولة لإيجاد حل.

لبنان ميشال عون الرئيس اللبناني نبيه برى رفع الدعم المحروقات رياض سلامة حاكم مصرف لبنان

موضوعات متعلقة

تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان| رفع الدعم عن المحروقات ونفاد الأدوية والخبز

لبنان .. بيان هام من مؤسسة الكهرباء

ترشيحاتنا

30 عام من الاختفاء.. حكاية الفنانة «نسرين» بعد زواجين وحجاب

30 دقيقة .. الزمالك يحاول والإسماعيلي يغلق المساحات أمام زيزو وفتوح

الرئيس السيسي يكرم القائمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي

ضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا أمام المحلة في أول 20 دقيقة

قريبا نودع الرطوبة والحرارة.. موعد انتهاء فصل الصيف لهذا العام 2021

بروسيا دورتموند يتقدم على إينتراخت 3-1 في الدوري الألماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

شاهد.. السيسي يسلم عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين في مدينة بدر

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

من الأحد إلى الجمعة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة..اختبار الـ DNA يثبت زواج إلهان عمر من شقيقها

صفقة الأهلي المرتقبة.. قرار مفاجئ من مدرب برايتون تجاه بيرسي تاو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

يكفر ذنوب سنة.. فضل وموعد صيام عاشوراء وتاسوعاء

"زايد-3 ".. طلعات جوية لـ مهاجمة الأهداف المعادية فى ختام التدريب المصرى الإماراتى

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ