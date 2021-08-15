بعد سقوط 20 قتيلاً.. الحريري يطالب رئيس لبنان بالاستقالة بسبب مجزرة عكار

علق رئيس الوزراء اللبناني السابق ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري على انفجار صهريج في بلدة تليل في عكار شمالي لبنان.

وقال سعد الحريري في تغريدة عبر موقع تويتر" إن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة المرفأ (انفجار مرفأ بيروت)".

وأضاف سعد الحريري:"رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته، وشفى الله الجرحى والمصابين".

وتابع:"ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم اولوية الاولويات".

وقتل 20 شخصا على الأقل، جرّاء انفجار خزان وقود في قضاء عكار شمالي لبنان، فجر الأحد، وفقا لما نقلت فرانس برس عن الصليب الأحمر اللبناني.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظات التي تلت الانفجار ومحاولة إسعاف المصابين.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام على الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأحدث دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.