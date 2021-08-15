أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 15-8-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 15 أغسطس 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم.. كالتالي:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدينار الكويتي للشراء 49.306 جنيه و 52.3095 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودى‏ للشراء 4.1652 جنيه و 4.1942 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2618 جنيه و 4.2827 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

فيما سجل الدينار البحريني للشراء 40.3876 جنيه و 41.723 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ ال‏عمانى‏ للشراء 39.6701جنيه و 40.8593 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

وسجل ال‏ريال‏ ‏القطرى‏ للشراء 4.0077 جنيه و 4.3191جنيه للبيع.

وسجل ال‏دينار‏ ‏الأردني‏ للشراء 21.7385جنيه و 22.2175 جنيه للبيع.