بعد سيطرة طالبان.. الهند تتحرك لإجلاء موظفي سفارتها ومواطنيها من كابل

أعلنت الهند، اليوم الأحد، عن وضع خطة طوارئ لإجلاء موظفيها من سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل، بعد دخول مقاتلي طالبان إليها.

وقالت الحكومة الهندية إن لديها خطط طوارئ لإجلاء المئات من مسؤوليها ومواطنيها من كابل التي يسودها الخوف والذعر بعد دخول مقاتلي من طالبان إلى ضواحي العاصمة الأفغانية اليوم الأحد.

وأكد مطلعون بالحكومة أن الحكومة لن تعرض حياة موظفيها في السفارة الهندية ومواطنيها في كابل لأي خطر، وقد تم بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على الخطط في حالة طلب الإجلاء.

يذكر أن مقاتلي حركة طالبان دخلوا ضواحي العاصمة الأفغانية اليوم، الأحد، وقالوا إنهم ينتظرون 'الانتقال السلمي" للمدينة بعد أن وعدوا بعدم الاستيلاء عليها بالقوة، ولكن وسط حالة من عدم اليقين، فر العمال من المكاتب الحكومية وهبطت طائرات الهليكوبتر في السفارة الأمريكية.

وقال ثلاثة مسؤولين أفغان لوكالة أسوشيتيد برس إن عناصر طالبان كانوا في مناطق كالاكان وقراباغ وباغمان في العاصمة.

وفي غضون ذلك، ذكرت التقارير الإخبارية أن الرئيس الأفغاني أشرف غني يجري محادثات مع المبعوث الأمريكي ومسئولين في حلف الناتو، وأكدت ذلك الرئاسة الأفغانية التي قالت إن الرئيس غني يجري محادثات مع زلماي خليل زاد والناتو.

من جانبها، أدلت وزارة الداخلية الأفغانية بتصريحات هامة قالت فيها: إن" قوات الأمن ستتولى مسئولية الأمن داخل العاصمة كابول ، وإنه لن يكون هناك قتال في كابول وسيتم نقل السلطة بسلام"، وهو الأمر الذي يقول بوضوح بقرب استسلام الحكومة الأفغانية للحركة.

وأفادت وسائل الإعلام الأفغانية، اليوم الأحد، بأن نقل السلطة في أفغانستان سيتم اليوم في القصر الرئاسي.

وقال مسؤول أفغاني لوكالة أسوشييتد برس إن مفاوضي طالبان اتجهوا إلى القصر الرئاسي للتحضير "لنقل" السلطة.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الهدف هو تسليم سلمي للحكومة لطالبان.

