أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف iPhone 13.. وفيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى ماسنجر

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة موتورولا الأمريكية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفي Edge 20 و Edge 20 Fusion، من سلسلة هواتفها الرائدة Edge 20، والمقرر في 17 أغسطس، للأسواق الهندية أولاً، ثم باقي الأسواق العالمية، بمواصفات مذهلة وإمكانات رائعة، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية تباعاً.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy A52s، قريباً بعد أن تم رصده على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الهند، والمتوقع أن يكون خلال الأسابيع القلية القادمة، كما سيصدر الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة.



تستعد شركة أبل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، لإطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الرائدة iPhone 13 الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يكون الإطلاق فى 24 سبتمبر، كما تشير تسريبات أخرى إلي أن أبل ستطلق الهواتف قبل هذا الموعد وذلك بخلاف الإصدار الماضي iPhon 12 والذي تم إطلاقه فى شهر أكتوبر.

أضافت منصة ريديت Reddit، زر فيديو جديدا بجوار شريط البحث بالصفحة الرئيسية للتطبيق الخاص بنظام التشغيل iOS التابع لشركة أبل.



منذ أن أعلنت هونر عن انفصالها عن الشركة الأم لها لسنوات عديدة هواوي، بشكل رسمي شهر يناير الماضي، أطلقت العلامة التجارية الشهيرة عدة إصدارات من هواتفها الذكية، لتثبت نجاحها بعد هذا الانفصال، كان أولها جهاز Honor View 40، وأحدثها سلسلة Magic3.



أعلنت شركة فيسبوك Facebook، أنها بصدد إضافة تحديثا مهما إلى تطبيق التراسل الخاص بها ماسنجر Messenger، إلى جانب بعض أدوات التحكم ومزايا جديدة.