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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف iPhone 13.. وفيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى ماسنجر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

رسمياً.. موتورولا تطلق هاتفي Edge 20 وEdge 20 Fusion في هذا الموعد.. مواصفات


أعلنت شركة موتورولا الأمريكية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفي Edge 20 و Edge 20 Fusion، من سلسلة هواتفها الرائدة Edge 20، والمقرر في 17 أغسطس، للأسواق الهندية أولاً، ثم باقي الأسواق العالمية، بمواصفات مذهلة وإمكانات رائعة، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية تباعاً.

 

سامسونج تكشف مواصفات مميزة لهاتفها Galaxy A52s بعد رصده على موقعها الرسمي


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy A52s، قريباً بعد أن تم رصده على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الهند، والمتوقع أن يكون خلال الأسابيع القلية القادمة، كما سيصدر الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة.

 

بمميزات خارقة.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هواتف iPhone 13 القادمة


تستعد شركة أبل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، لإطلاق أحدث سلسلة من هواتفها الرائدة iPhone 13 الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يكون الإطلاق فى 24 سبتمبر، كما تشير تسريبات أخرى إلي أن أبل ستطلق الهواتف قبل هذا الموعد وذلك بخلاف الإصدار الماضي iPhon 12 والذي تم إطلاقه فى شهر أكتوبر.

 

ريديت Reddit يطلق شبيه تيك توك لـ هواتف آيفون

 

أضافت منصة ريديت Reddit، زر فيديو جديدا بجوار شريط البحث بالصفحة الرئيسية للتطبيق الخاص بنظام التشغيل iOS التابع لشركة أبل.

 

هونر الأرخص.. أبرز الاختلافات بين هاتفي هواوي Mate 40 RS بورش ديزاين و +Honor Magic3 Pro


منذ أن أعلنت هونر عن انفصالها عن الشركة الأم لها لسنوات عديدة هواوي، بشكل رسمي شهر يناير الماضي، أطلقت العلامة التجارية الشهيرة عدة إصدارات من هواتفها الذكية، لتثبت نجاحها بعد هذا الانفصال، كان أولها جهاز Honor View 40، وأحدثها سلسلة Magic3.

 

فيسبوك تضيف أهم مزايا واتساب إلى Facebook Messenger


أعلنت شركة فيسبوك Facebook، أنها بصدد إضافة تحديثا مهما إلى تطبيق التراسل الخاص بها ماسنجر Messenger، إلى جانب بعض أدوات التحكم ومزايا جديدة.

 

 

 

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