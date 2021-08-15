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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تكشف مواصفات مميزة لهاتفها Galaxy A52s بعد رصده على موقعها الرسمي

سامسونج تكشف مواصفات
سامسونج تكشف مواصفات مميزة لهاتفها Galaxy A52s

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy A52s، قريباً بعد أن تم رصده على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في الهند، والمتوقع أن يكون خلال الأسابيع القلية القادمة، كما سيصدر الهاتف بعدد من المواصفات الكبيرة. 

ويتميز هاتف سامسونج المرتقب  Galaxy A52s، بشاشة مميزة وتصميم رائع، بالإضافة إلى بطارية كبيرة، والمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع دعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، مع العديد من المواصفات المذهلة، وذلك وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

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وسيأتى هاتف Galaxy A52s من سامسونج، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، مع تصميم مثقوب، وحواف نحيفة لإضافة لمسه جمالية رائعة، ومستشعر بصمات الأصابع مدمج بالشاشة، ويأتى مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67. 

وسيحتوي هاتف سامسونج المرتقب Galaxy A52s، على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع تأتى بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكروا بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 32 ميجابكسل. 

وسيعمل هاتف Galaxy A52s الذكي من سامسونج، بمعالج من نوع Snapdragon 778G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخليه بسعة 256 جيجا بايت، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

وسيحزم هاتف Galaxy بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن منر نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، كما يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، بالإضافة إلى تقنية المدى القريب NFC، وتقنية تحديد المواقع GPS . 

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