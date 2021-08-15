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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي ومنة شلبي لصدى البلد: «الإنس والنمس» نقلة في تاريخ الكوميديا

الانس والنمس
الانس والنمس

التقت صدى البلد بأبطال فيلم الإنس والنمس الذي يعرض حاليا في دور العرض ويتصدر إيرادات شباك التذاكر وكشفوا كواليس العمل والصعوبات التي واجهتهم، كما حرصوا على توجيه رسالة للفنان شريف دسوقي الذي يشاركهم بطولة العمل بعد تعرضه لأزمة صحية أدت لبتر قدمه.

محمد هنيدي

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته بطرح فيلم الإنس والنمس في السينمات، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وكشف عن كواليس تحضير للعمل.

وقال هنيدي :" الإنس والنمس فيلم مهم، وكل الأبطال المشاركين في العمل بذلوا مجهود كبير لكى يخرج بأفضل صورة، وعلى رأسهم المخرج شريف عرفة الذي أزال كل العقبات التي واجهتنا بالعمل، وحول اللوكيشن لحالة من الاستمتاع بالفن".

وحرص هنيدي على توجيه رسالة للفنان شريف دسوقي بعد أزمته الأخيرة وبتر قدمه وقال: “فنان موهوب ويستحق كل النجاح، وأتمنى أن يتم شفاه على خير”.

منة شلبي

عبرت من  شلبي عن سعادتها الكبيرة بالعمل في الإنس والنمس، وقالت: فخورة بالعمل مع المخرج شريف عرفة ومحمد هنيدي وكل الأجيال المتواجدين في العمل، وحاولنا أن نخرج عملا قويا ويستمتع به الجمهور.

وعن الصعوبات التي واجهتها في العمل قالت: لم بكن لدى صعوبات سوى كوني اتمالك نفسي والا أضحك ومحمد هنيدي يمثل أمامي فهو أمر صعب وحاولت السيطرة عليه.

ووجهت الفنانة منة شلبي رسالة للفنان شريف دسوقي بعد أزمته الأخيرة وبتر قدمه.

وقالت منة شلبي في تصريحات لـ صدى البلد:" قدر الله وما شاء فعل، وحمد لله على سلامته ومبسوطة جدا أنه تواجد في العرض الخاص".

منتج الإنس والنمس: ميزانية الفيلم 70 مليون جنيه

محمد هنيدي يعلق على تخطي الإنس والنمس 17 مليون في أسبوع عرض


شريف دسوقي

عبر الفنان شريف دسوقي عن سعادته الكبيرة بالعمل مه الفنان محمد هنيدي في فيلم الانس والنمس وايضا الوقوف امام عدسة المخرج شريف عرفة.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": العمل مع شريف عرفة ومحمد هنيدي متعة وهذا العمل اضيفه لتاريخي، وبقول للجمهور شوفوا الفيلم علشان هو نقلة كبيرة في تاريخ الكوميديا، وهادف ايضا وبه رساله وليس لمجرد الضحك فقط".

وتابع": كنت اجسد شخصية مختلفة عما ظهرت بها بالعمل الان، ولكن المخرج شريف عرفة قام يتغييرها ونسب لي شخصية والد الفنان محمد هنيدي".

عن الفيلم

فيلم "الإنس والنمس" يمثل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.


تدور أحداث فيلم الإنس والنمس حول مؤامرة من عائلة النمس "الجن" لتزويج ابنتهم من إنسان حتى يمتد نسلهم على الأرض، وتدور عدد من المواقف الكوميدية قبل وبعد تحقيق التزاوج.

حضر محمد هنيدي العرض الخاص برفقة زوجته وأبنائه، وحضرت صابرين برفقة ابنيها، وقالت في تصريحات على هامش الحدث إن ابنيها حرصا على الحضور لمشاهدة محمد هنيدي الذي يحبونه كثيرا.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بالجرافيك الخاص بالفيلم، للمونتير عمرو عاكف، خاصة أنها المرة الأولى التي يقدم محمد هنيدي، عمل سينمائي يعتمد على الجرفيك، مما جذب الجمهور أكثر للعمل خاصة في ظل ظهور الجرفيك بمستوى عالي ومميز ومبهر، وأشادوا بالمجهود الكبير المبذول من قبل شركة " The  Crewلعمرو عاكف، وكان من أبرز التعليقات:"الجرافيك من أهم عوامل نجاح الفيلم، والجرافيك يحسسك كأنك بتشوف فيلم لديزني". 

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