برفقة احمد حاتم.. كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة من كواليس "موسى"

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، صورة جديدة من كواليس فيلم موسي خلال فترة تصويرة وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز، في كواليس الفيلم بصحبة الفنان احمد حاتم، وعلّق “كريم”، على الصورة، قائلا: "يحيى & الهرم ✌🏻 #موسى"، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.



يذكر أن عدد من صناع السينما والنجوم أشادوا بفيلم موسى للمخرج بيتر ميمي، بعد طرحه بدور العرض السينمائي، إذ تم عرض الفيلم يوم الأربعاء 11 أغسطس الجاري، للجمهور.



ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، ومعه النجوم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).



ويظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

ومن المقرر أن يكون العمل واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون.

ويشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.