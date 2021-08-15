سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة:وصول شحنة أسترازينيكا إلى مصر نجاح كبير لجهودنا المشتركة

أكد السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، استمرار التزام ودعم بلاده للقاهرة لمكافحة وباء كورونا، كون ألمانيا ثاني أكبر الجهات المانحة في مبادرة تيسير وصول اللقاح كوفاكس الى الدول حول العالم، لافتا إلى وصول احتمالية شحنات أخرى في المستقبل.

وقال السفير الالماني بالقاهرة، معلقا على تسلم مصر الشحنة الثالثة من لقاح استرازينيكا “إن رؤية وصول الشحنة الجديدة من لقاحات أسترازينيكا إلى مصر، هو نجاحٌ كبيرٌ لجهودنا المشتركة”.

وأضاف السفير الألماني بالقاهرة، وفقا لبيان أصدرته السفارة الالمانية، أن “كوفاكس ليست مشروعًا لتنفيذ أنشطة محددة زمنيًا فقط، بل هي التزام مستمر وجهد متواصل”.

وأكد هارتمان التزام بلاده، بوصفها ثاني أكبر الجهات المانحة لمجلس تيسير مبادرة كوفاكس، بمواصلة العمل مع مصر وغيرها من الدول الاخرى لسرعة الوصول العادل للقاح وأدوات مكافحة كورونا - كوفيد 19 إلى مستحقيها حول العالم.

وتابع السفير الألماني في القاهرة، قائلا: لن تدخر وسعًا لمواصلة دعم هذه الأداة القوية المتعددة الأطراف والنهوض بها، ولا يمكننا أن نضمن النجاح الطويل الأجل في مكافحتنا لهذه الجائحة العالمية إلا بتضافر جهودنا وتكاتفنا معًا".