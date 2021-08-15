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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية توضح طريقة جديدة للتخسيس بدون عمليات أو تكميم

صدى البلد

قالت الدكتورة نهال حافظ، خبيرة التغذية، إن شركة أون تارجت فارما تقدم كورسات خاصة لفقدان الوزن، بدون عمليات أو تكميم للمعدة وغيرها من العمليات التي تتم في هذا الشأن.


وأضافت حافظ خلال لقاء لها لبرنامج “حلو الكلام” عبر فضائية “صدى البلد” من يرغب في  إنقاص وزنه يتواصل معنا ويتم  تحديد  طرق النظام الغذائي  المخصص له، لافتة إلى أنه يتم طلب تحاليل طبية في بعض  الحالات".


وتابعت خبيرة التغذية: لدينا آلاف العملاء في شركة اون تارجت فارما وذلك نتيجة ثقة العملاء في النتائج التي تحدث وإنقاص الوزن للكثير منهم في وقت قياسي".


السمنة ومرض السكر

قال الدكتور أحمد نبيل، أخصائي التغذية العلاجية، وأحد أعضاء الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، إن نسبة المصريين المصابين بمرض السكر تصل إلى 10%.

 

وأضاف "نبيل"، خلال استضافته ببرنامج "حلو الكلام"، تقديم الإعلامية "منال سلامة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد،: "تقريبا 10 مليون مصري مصابون بمرض السكر"، مردفا: "المشكلة في مرض السكر أنه مرض وراثي سواء من الأب أو الأم، ونسبة الوارثة فيه عالية جدا".


وأشار: "أحيانا نرى مريض السكر نحيل جدا، وأحيانا يكون صاحب سمنة مفرطة"، موضحا: "الطبيعي أن يكون مريض السكر نحيل الجسد، والأنسولين هو الذي يسبب السمنة لمريض السكر".


تابع: "أي مريض سكر يتناول الأنسولين سوف يزداد في الوزن، لأن من وظائف الأنسولين حرق السكر وبناء الدهون"، لافتا: "مريض السكر لديه خطورة عالية للإصابة بمرض السمنة".
 

التغذية العلاجية فقدان الوزن النظام الغذائي منال سلامة انقاص وزن مرض السمنة انقاص الوزن نهال حافظ

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