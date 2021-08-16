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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأقدم في أسوان.. فطاطري الغريب طراز تاريخي عمره 52 عاما

فطاطرى الغريب بأسوان
فطاطرى الغريب بأسوان

أسرار وحكايات شيقة، تأخذنا للماضى العريق، ولذا فإنها تستحق الإشادة والتقدير للعديد من المهن التي يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتحتفظ بطرازها القديم ، وتكون نموذجاً يحكى قصص تاريخية عريقة لما مر عليها من سنوات طويلة منذ القرن الماضى.

ونلقى الضوء اليوم عبر موقع "صدى البلد " على أحد أبرز المهن التي توارثها الأجيال بمحافظة أسوان وهى مهنة " الفطاطرى " ونبرز أشهر وأقدم محل فطاطرى بأسوان وهو الذى مازال على قديمه منذ أنشائه بنحو 52 عاماً ، أنه فطاطرى " الغريب " .

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محافظ أسوان يوجه بمساعدة سيدة بلا مأوى


وقال عبد الرحيم أحمد ابن مؤسس فطاطرى الغريب والقائم على العمل بالمكان بأنه من أبناء محافظة السويس ، وأنهم توجهوا في بلدتهم جرجا ، ولكنهم لم يكن لهم نصيب لإفتتاح فرع لفطاطرى الغريب المتواجد الفرع الرئيسي له بالسويس حتى الآن أمام مقام سيدى الغريب ، وقد توجهوا إلى محافظة أسوان في عام 1669 ليقيموا فيها ، وقاموا بإنشاء فطاطرى الغريب في موقعه الحالي بمنطقة الطابية .

وأكد عبد الرحيم على أنه تم الاحتفاظ بالطراز والديكور القديم الذى تم إنشاء المحل عليه إلى وقتنا هذا ، وأنه يوجد لديهم الكثير من الأهالى الذين يقبلون على شراء الفطائر المختلفة ، وأنه يوجد بالمحل الفرن البلدى التي يتم تشغيلها بالأخشاب التي يتم الحصول عليها من بعض الذين يقومون بتقطيع الأشجار ، ويتم استخدامها في تسخين الفرن الذي تم بناؤها بالطوب الحرارى ، ويوجد بها مدخنه قديمة أيضاً وهذه المدخنة من النحاس وهى نظام قديم تركى .

وأوضح بأن سبب الإقبال على شراء الفطائر من المحل هو أنه لها مذاق خاص للغاية وطعم أفضل بكثير من الأفران الآلية ، حيث يتم تصنيع الفطائر المختلفة منها الحلو ومنها الحادق ، وبأسعار مناسبة فهناك فطيرة سادة بالسكر بـ 5 جنيهات ، وأيضاً فطيرة بالكنافة واللبن بـ 7 جنيهات ، وفطيرة بالجبنة الرومى بـ 10 جنيهات ، وفطيرة باللحمة بـ 10 جنيهات .

وكان قد صرح أحمد حمدي، مدير عام التضامن الاجتماعي، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق التدخل السريع بالمديرية بالتوجه لإحدى الحالات الإنسانية وهى سيدة بلا مأوى في العقد السابع من عمرها بعد قيام المبادرة بعرض مشكلتها على المحافظ والذى كلف بحمايتها وتقديم أوجه المساعدة المختلفة لها، وخاصة أنها تفترش أحد الأرصفة بطريق السادات  حيث يأتي ذلك استكمالاً للدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مبادرة "الناس لبعضهم" التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مارس عام 2020 .

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Screenshot_٢٠٢١٠٨١٥-٢٠٢٤٣٠_1
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات فطاطرى

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