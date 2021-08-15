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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والد التاسعة على الثانوية الأزهرية: "عمري ما قولتلها ذاكري"

ايمان وسط أسرتها
ايمان وسط أسرتها

قالت الطالبة إيمان علي عبد الحي عبد الحميد، الحاصلة علي المركز التاسع بقائمة أوائل الثانوية الأزهرية علي مستوي الجمهورية، بنت منطقة الاسماعيلية الأزهرية، أنها كانت تذاكر من بداية العام الدراسي، علي أمل الحصول علي مركز بين أوائل المحافظات، ولكن مع الوقت وبسبب ضغوط السنة الدراسية، إستبعدت تحقيق حلمها، إلي أن عاودت مرة أخري وإستانفت عملها في سبيل الحصول علي مركز ضمن قائمة العشر الاوائل، والذي تحقق بفضل الله إولا ثم بدعم أفراد أسرتها.

أضافت إيمان :أنها ترغب في الإلتحاق بكلية الإعلام أو لغات وترجمة، مؤكدة أن حصولها على 617، بنسبة 97.94 ٪، جاء نتيجة جهد ومثابرة خلال عام دراسي استثنائي علي حد وصفها".

أضافت: «إستقبلت الخبر بفرحة كبيرة، حسيت بإحساس عظيم، توفيق ربنا هو اللي وصلني للمكانة دي، وبتمنى كل الطلاب يحسوا بفرحتي، كنت بدعى ربنا احصل علي مركز متقدم».

من جهته قال والدها علي عبد الحي، مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة قناة السويس: " عمري ما قولتلها ذاكري، وفرحتي بيها لا توصف، مضيفا أن شقيقها سبق وأن حصلت علي المركز الثالث علي مستوي الجمهورية بين أوائل الثانوية الازهرية، قبل ثلاث سنوات والتحقت بعدها بكلية اللغات والترجمة".

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020/2021م.

وأعلن وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للفتيات قد بلغت 58.99٪، وجاء ترتيب الأوائل في القسم الأدبي للفتيات كالتالي:
المركز الأول: الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، منطقة أسيوط الأزهرية، وحصلت على 624 درجة، بنسبة 99.05 ٪.
المركز الثاني: الطالبة أريج عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 623 بنسبة  98.89 ٪.
المركز الثالث:  الطالبة عبير عادل منصور منصور، منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحصلت على 622، بنسبة 98.73 ٪.
المركز الرابع: الطالبة امامه وسام محمد الشاذلي، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.
المركز الرابع مكرر: الطالبة دعاء أحمد الشناوي السيد، منطقة الغربية، وحصلت على 621، بنسبة 98.57 ٪.
المركز السادس: الطالبة مروة سعيد محمد السيد، منطقة الجيزة، وحصلت على 620، بنسبة 98.41 ٪.
المركز السابع: الطالبة سامية محمد صلاح محمد عثمان، منطقة القليوبية الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.
المركز السابع مكرر: الطالبة فاطمة الزهراء أحمد السيد العربي، منطقة بور سعيد الأزهرية، وحصلت على 618، بنسبة 98.10 ٪.
المركز التاسع: الطالبة ايمان علي عبد الحي عبد الحميد، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 617، بنسبة 97.94 ٪.
المركز العاشر: الطالبة أروى أحمد عبد الحميد محمد، منطقة القاهرة الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.
المركز العاشر مكرر: الطالبة سناء ضياء هيكل إبراهيم، منطقة الاسماعيلية الأزهرية، وحصلت على 616، بنسبة 97.78 ٪.
وحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية، أمس السبت، بالأول من الشُّعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2020-2021.
 

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الاسماعيلية أوائل الثانوية الأزهرية الشعبة الادبية

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