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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إطلاق وزارة الداخلية نشرة أمنية على الإذاعة المصرية

الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية

قال محمد نوار ، رئيس الإذاعة المصرية ، إن إطلاق نشرة أمنية هو إدراك متناغم من وزير الداخلية بأهمية الإعلام المسموع وأهمية الإذاعة المرئية التى تتكون من 8 قنوات تغطي شبكات الجمهورية لافتاً أن الإعلام كان فى حاجة لمثل هذه النشرات لتوضيح جهود الداخليه فى عملياتها لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة.

 

تابع رئيس الإذاعة المصرية ،  خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل ، أن النشرة ستكون مختصرة جدا ومركزة تصل للمواطن بسهولة ولاتأخذ من وقته الكثير فهناك على سبيل المثال أكثر من  15 مليون سيارة فى القاهرة الكبرى بالتحديد فمعرفة النشرة المرورية أمر ضروري جدا ، معقباً أن النشرة الأمنية أيضا ضرورة جدا.

 

أضاف رئيس الإذاعة المصرية، أن الوقت لن يكفى لتوضيح الجهود التى تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين ولكن المواطن يشعر بما يقدم إليه والجهد المبذول لخدمته ، فمن هنا نبعت فكرة عمل نشرة أمنية ومرورية تقدم فى الإذاعة المصرية يوميا .

رئيس الإذاعة المصرية إطلاق نشرة أمنية وزير الداخلية شبكات الجمهورية الاعلام جهود الداخلية

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