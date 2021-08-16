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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن جائزة الكوكب الأزرق لعام 2022.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومؤسسة The Asahi Glass  اليابانية، ورد للأكاديمية ما يفيد الإعلان عن جائزة الكوكب الأزرق لعام 2022، تؤمن مؤسسة The Asahi Glass بأهمية الفهم العميق للقضايا البيئية اليوم وأهمية التعاون العالمى البحثى لإيجاد حلول للمشكلات البيئة والحفاظ عليها من أجل بيئه اكثر صحية .

 

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الإعلان عن موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة بالجامعات الاهلية.. كل ما تريد معرفته حول برامجها وكيفية الحصول على منح دراسية فيها

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تنسيق كليات الجامعات الأهلية ومصروفاتها.. إعلان موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة

 

واوضحت أنه يمكن ترشيح اربع أسماء لهذه الجائزة،على أن يكون المرشح له إنجازات متميزة في البحث العلمي وتطبيقاته وله رؤية واضحة حول القضايا البيئية العالمية وإيجاد حلول لها، يتم الترشيح بالصفة الشخصية وبصورة فردية وليس بالصفة الوظيفية للجانب المُرَشِح. آخر موعد لاستيفاء استمارة الترشح هو 18 سبتمبر 2021 وارسالها على البريد الالكترونى [email protected]

واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/blue-prize/?lang=ar
 

أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعاون الأكاديمية ومؤسسة The Asahi Glass جائزة الكوكب الأزرق لعام 2022 جائزة الكوكب الأزرق عام 2022

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