البحث العلمي تعلن عن جائزة الكوكب الأزرق لعام 2022.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية ومؤسسة The Asahi Glass اليابانية، ورد للأكاديمية ما يفيد الإعلان عن جائزة الكوكب الأزرق لعام 2022، تؤمن مؤسسة The Asahi Glass بأهمية الفهم العميق للقضايا البيئية اليوم وأهمية التعاون العالمى البحثى لإيجاد حلول للمشكلات البيئة والحفاظ عليها من أجل بيئه اكثر صحية .

واوضحت أنه يمكن ترشيح اربع أسماء لهذه الجائزة،على أن يكون المرشح له إنجازات متميزة في البحث العلمي وتطبيقاته وله رؤية واضحة حول القضايا البيئية العالمية وإيجاد حلول لها، يتم الترشيح بالصفة الشخصية وبصورة فردية وليس بالصفة الوظيفية للجانب المُرَشِح. آخر موعد لاستيفاء استمارة الترشح هو 18 سبتمبر 2021 وارسالها على البريد الالكترونى [email protected]

واوضحت أنه لمزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/blue-prize/?lang=ar

