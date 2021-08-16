بعد فاجعة صهريج عكار.. باحث: لبنان يعيش فراغ كامل في كافة المناحي المختلفة

كشف الباحث شادي نشابة، تفاصيل أزمة الوقود التي تعيشها لبنان، مؤكدا أن انفجار صهريج الوقود في عكار سبب أزمة كبيرة.

وأضاف الباحث شادي نشابة، في حوار عبر سكايب، لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه هناك أزمة سياسية وعدم تشكيل حكومة لبنانية حتى اليوم، مضيفا أن سبب انفجار عكار هو نفسه سبب ما وصلت له لبنان في كافة المستويات وخاصة الاقتصادية من أزمات.



وتابع الباحث شادي نشابة، أنه هناك إهمال سياسي حقيقي يعيشه لبنان، لافتا إلى أن لبنان يعيش فراغ كامل في كافة المناحي المختلفة.



وأكد الباحث شادي نشابة، أنه هناك أمل أن تكون هذه الفاجعة محرك قوي لإنهاء الأزمات التي تعيشها الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك عشرات القتلى والمصابين جراء انفجار صهريج للوقود في عكار.





فيما صرح الدكتور ياسر علوي سفير مصر في لبنان بأنه من المقرر ان يصل من القاهرة مساء اليوم الأحد فريق من استشاريي الجراحة المختصين بمعالجة الحروق، للمساعدة الطبية في مداوة وعلاج مصابي انفجار عكار

واضاف السفير علوي، وفقا لبيان للسفارة المصرية في بيروت اليوم، أن الطاقم الطبي سيتوزع على كل من مستشفى السلام للحروق بطرابلس ومستشفى الجعيتاوي ببيروت لتقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين في انفجار التليل في عكار