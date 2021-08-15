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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحديث الصناعة يكشف تفاصيل منح 234 منشأة علامة "بكل فخر صنع في مصر".. فيديو

بكل فخر صنع في مصر
بكل فخر صنع في مصر

قال المهندس، محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة منح علامة "بكل فخر صنع في مصر"، لـ 234 منشأة صناعية، وذلك من إجمالي 284 مصنعا تم تقييمهم والتأكد من مطابقتهم لمعايير الجودة.

 

وأضاف "عبدالكريم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك 54 منشأة في قطاع الصناعات الغذائية حصلت على علامة بكل فخر صنع في مصر".


وأوضح المهندس، محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أنه يتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسنى لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

 

وأشار المهندس، محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أنه يعمل حاليا على تحديد مواعيد لزيارة 51 مصنع، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجنة التقييم.

 


وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أن ملف الصناعة يحتل أولوية قصوى على أجندة أولويات عمل الحكومة، إذ نعمل على حل المشكلات المتراكمة منذ عشرات السنين في هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري.


مركز تحديث الصناعة يمنح 234 منشأة علامة "بكل فخر صنع في مصر"

 

منح مركز تحديث الصناعة علامة "بكل فخر صنع في مصر" لعدد 234 منشأة صناعية من بينها 54 منشأة في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك من إجمالي 284 مصنعا تم تقييمها والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة.

 

هذا ويتم إصدار تقرير كامل للمصانع التي لم يتسن لها اجتياز التقييم، توضح نقاط عدم المطابقة حتى يتسنى لهم العمل على معالجتها وإعادة التقييم.

 


ويعمل المركز حاليًا على تحديد مواعيد لزيارة 51 مصنعا، وذلك فور تأكيد جاهزيتهم لاستقبال لجنة التقييم.

 

وتعتبر علامة " بكل فخر صنع في مصر" علامة مراقبة وجودة مصرية محلية اعتمدتها وزارة التجارة والصناعة بهدف التعريف بالمنتجات والسلع المصرية المصنعة داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لأعلى مواصفات الجودة، ويمثل مركز تحديث الصناعة جهة التقييم والموائمة والمنح للعلامة.

 

وللتقدم للمركز من أجل الحصول على العلامة يجب توافر شروط محددة تشمل صورة حديثة من السجل الصناعي، صورة من رخصة التصنيع السارية وصورة من شهادات الجودة الحاصلة عليها المنشأة. وتستمر مدة صلاحية العلامة عامان من تاريخ منحها ويتم التجديد بعد إعادة التقييم.

 

تحديث الصناعة بكل فخر صنع في مصر محمد عبدالكريم معايير الجودة الصناعات الصناعات الغذائية

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