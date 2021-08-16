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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16-8-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16-8-2021  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 22 و 23 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 27- 29 جنيهًا للكيلو

البانيه : 58 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : 18 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 16-8-2021  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  فى السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من  3.5-3.75 جنيهات
 كتكوت ساسو :  3.5-3.75  جنيه
 

أسعار البيض اليوم الإثنين 16-8-2021  في السوق المحلية: 
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 42 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي 43  جنيها.

 

أسعار البط اليوم الإثنين 16-8-2021  في السوق المحلية: 
أسعار البط اليوم ترواحت بين 32- 37  جنيهًا للكيلو.

أسعار  البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.

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