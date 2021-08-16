الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين 16-8-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16-8-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 22 و 23 جنيهًا للكيلو
الدواجن البلدى : بين 35- 36 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 40-43 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 27- 29 جنيهًا للكيلو
البانيه : 58 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : 18 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 16-8-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين فى السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : من 3.5-3.75 جنيهات
كتكوت ساسو : 3.5-3.75 جنيه
أسعار البيض اليوم الإثنين 16-8-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 40 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى 42 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي 43 جنيها.
أسعار البط اليوم الإثنين 16-8-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم ترواحت بين 32- 37 جنيهًا للكيلو.
أسعار البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.