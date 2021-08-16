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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 -8-2021

الذهب
الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية  "صدى البلد"، اليوم الاثنين 16 -8-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 895 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 783 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 671 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6254 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد  زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

اسعار الذهب مصر صباح البلد سعر الجنيه الذهب

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