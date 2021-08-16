دعاء يوم عاشوراء .. ردده قبل الإفطار لعلك تصادف ساعة الاستجابة

دعاء يوم عاشوراء .. يشغل بال الكثير من المواطنين منذ حلول شهر المحرم واقتراب صيام يوم عاشوراء الذي يوافق بعد غد الأربعاء و10 من شهر المحرم 1443 هـ.

ولم يرد نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية بتخصيص دعاء معين في يوم عاشوراء ، ويستحب صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء اتباعًا لسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ولكي ينال المسلم الأجر والثواب عند صيامه يوم عاشوراء حيث يكفر الله تعالى ذنوب السنة الماضية عند صيام يوم عاشوراء.

دعاء يوم عاشوراء

ويستحب ترديد دعاء: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت»، «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، "اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار".

دعاء يوم عاشوراء مكتوب



بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها… أسالك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

ويا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

دعاء يوم عاشوراء عند أهل السنة



إلهي كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع, وحفظت عني فيه الغيبة, ووقيتني فيه بلا علم مني, ولا حول ولا قوة الا بك, فلك الحمد على ذلك.

اللهم وكم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي, وأعطيتني فيه القبول, وأنجحت لي فيه الطلبة, وقويت فيه العزيمة, وقرنت فيه المعونة , فلك الحمد الهي كثيرا, ولك الشكر يا رب العالمين اللهم صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار, كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

سبحان اللهم وبحمدك, لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, أنت الهي موضع كل الشكوى, ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء, وتكلفت لهم بالإجابة انك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك, ما أعظم اسمك في أهل السماء, واحمد فعلك في أهل الأرض.

دعاء يوم عاشوراء مستجاب



سبحانك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء, والشكر في الشدة والرخاء, سبحانك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت نظرت الى السموات العلى فأوثقن أطباقها.

سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها, ونظرت إلى ما في البحور ولججها, فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك، سبحانك أنت الحي لا اله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبير .

فضل صيام يوم عاشوراء

فضل صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء : «.. صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» (رواه مسلم 1162)، صيام يوم عاشوراء يكون في اليوم العاشر من شهر محرم ويسمى اليوم الذي قبله يوم تاسوعاء وصيام يوم تاسوعاء مستحب شرعًا لما فيه من مخالف اليهود الذي يصومون يوم عاشوراء لأن الله تعالى نجا فيها سيدنا موسى -عليه السلام- من فرعون، ونستعرض في التقرير فضل صيام يوم عاشوراء والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا اليوم



صيام يوم عاشوراء

اختلف العلماء في تحديد يوم عاشوراء والراجح من أقوال العلماء أنه يوم العاشر من شهر محرم، وهذا قول جمهور علماء، وذكر الإمام النووي أن «عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه هذا مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة».



سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم



كُتب المعاجم اللغوية ذكرت أن عاشوراء يشار بها إلى اليوم العاشر من الشهر، وفي يوم عاشوراء أصبح المستخدم هو يوم عشوراء بإزالة الألف التي تلحق حرف العين، وذلك لسبب أنه يوم مميز في الحياة الدينية الخاصة بالمسلمين وهو مختلف تمامًا عن عاشوراء الخاص باليهود.

وقال الإمام الحافظ بن حجر: إن عاشوراء بالمد على المشهور، وحكى فيه القصر وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية.

