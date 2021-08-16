عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبكي: نقدم أداء احترافيا في خدمات مظلة التأمين الصحي الشامل

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حزم الخدمات الطبية المتميزة والمقدمة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، باعتبارها أول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص يحصل على درجة الاعتماد القومي، للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والمعترف به على المستوى الدولي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال صرح طبي عملاق مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، ويضم نخبة من أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، ويقدم الخدمات الطبية من المستوى الثالث، وذلك من خلال 22 قسما طبيا بالمستشفى يقدم كافة الحزم الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة ولإقليم القناة كله.

وتابع البيان: يضم المستشفى أقسام "الطب النووي، العلاج الإشعاعي، قسطرة قلب كبار، قسطرة قلب أطفال، القسطرة الطرفية، القسطرة المخية، القسطرة التداخلية، جراحة عظام الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، طب أطفال، جراحة قلب أطفال، جراحة أورام الأطفال، غسيل كلوي أطفال، أورام أطفال، رعاية الأطفال PCCU، رعاية حديثي الولادةNICU، رعاية قلب كبار CCU، الأشعة التشخيصية، المعامل وتحاليل الأنسجة، العلاج الطبيعي، بنك الدم التجميعي".

وتابعت الهيئة في بيان لها اليوم أن إجمالي المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى منذ يوليو 2020 وحتى الآن، تخطى أكثر من 37 ألف متردد ، بينما بلغ عدد العمليات التي تم إجرائها بالمستشفى خلال نفس الفترة 4000 عملية كبرى ومتقدمة وفائقة الدقة ومنها عمليات مستحدثة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، مشيرًا أن المستشفى يساعد في علاج الكثير من الحالات المرضية كأمراض القلب بأحدث التقنيات الطبية وعلاج حالات الأورام وعمليات الغسيل الكلوي للأطفال، علاوة على إجراء الأشاعات والتحاليل المعملية المتقدمة .

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن كافة مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد التسع، تم تجهيزهم بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، وتضم الفرق الطبية ذات المهارة والكفاءة العالية، وتعمل وفق أحدث المعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي غطت الاحتياجات الطبية لأبناء محافظة بورسعيد وساهمت في حصولهم على الخدمة الطبية المتميزة والمتقدمة داخل محافظتهم،  ميسرًا عليهم مشقة السفر خارج محافظتهم للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، لافتًا أن هناك حزما طبية وعلاجية وجراحية تم تقديمها على أعلى مستوى للمنتفعين ، ولأول مرة داخل محافظة بورسعيد وإقليم القناة كله، من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر (مستقبل صحة مصر).

مؤكدًا أن اعتماد مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد كأول مستشفى في القطاعين الحكومي والخاص من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دوليًا من منظمة «الإسكوا»، يُعد دليلًا قاطعًا على استيفاء مستشفى النصر التخصصي لكافة متطلبات التسجيل، والتي ترتكز على البنية التحتية المهيأة من إنشاءات وأفراد ونُظم لتتطابق مع معايير الاعتماد من خلال 4 أقسام، أولها قسم خاص باشتراطات أساسية؛ للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص من وزارة الصحة، والقسم الثاني يتناول متطلبات السلامة الوطنية، التي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة على حد سواء، مرورًا باجتيازها المتطلبات الأساسية للجودة، والتي تركز على كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القسم الأخير يعتمد على النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والإجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بالمستشفى، مضيفا أنه بناءً على هذا الاعتماد فإنه يتم تسجيل أعضاء المهن الطبية العاملين بتلك المنشآت لضمان تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بواسطة مقدمي الخدمة المؤهلين والقادرين كماً وكيفاً على تقديم الخدمات بصورة صحيحة بما يضمن تقديم أداء احترافي في الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وزارة الصحة العيادات الخارجية التأمين الصحي التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي

موضوعات متعلقة

الصحة : تسجيل 101 حالة جديدة بفيروس كورونا .. و4 وفيات

هيئة الدواء تصدر منشورا بضبط وتحريز مستحضر اكتوميثرين 5% مستحلب

رئيس الطب الوقائي في حوار لـ صدى البلد : لقاحات كورونا آمنة ولا خطورة من الجرعات الزائدة .. والصحة العالمية لم تشترط نوعا معينا .. ولا نتوقع موجة رابعة

الصحة: أكثر من 4 ملايين جرعة للقاح استرازينيكا وصلت مصر

انفوجراف..الصحة: أسماء وعناوين 126 مكتبا لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا

استقالة رئيس نقابة العاملين بالاتصالات من مجلس إدارة اتحاد عمال مصر

الصحة: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

بعد حديث الرئيس السيسي | مكاسب إنشاء مناطق جديدة للحرفيين

ترشيحاتنا

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

بلومبرج تسلط الضوء على طرح حصة من العاصمة الإدارية بـ بالبورصة|تفاصيل

فرصة لتحقيق سلام مستدام.. أول تعليق للرئيس الإيراني على أحداث أفغانستان

سعر ومواصفات فيات تيبو 2021 الهاتشباك .. صور

حقائق مثيرة حول الكويكب الذي أنهى حياة الديناصورات

مدرب منتخب الكاراتيه: واجهتنا صعوبات قبل خوض أولمبياد طوكيو وجيانا اتظلمت| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية| تفاصيل

مرفوض .. مجدى عبدالغني يكشف حقيقة التفويت فى مباراة الزمالك والاسماعيلي

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

اجتماع عاجل لمناقشة توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ 30% من مشروعات الإسكان قبل طرحها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ